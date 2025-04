La Promessa, le anticipazioni: Pia è viva, Jana lo rivela a Manuel. Cosa succederà

Nei prossimi episodi de La Promessa, verrà fuori la verità su donna Pia, e sarà proprio Jana a rivelarlo a Manuel. Come reagirà il marchesino

Nei prossimi episodi della soap spagnola La Promessa, Jana farà una importante rivelazione a Manuel, ossia che donna Pia è ancora viva. Non solo, perché gli racconterà per filo e per segno anche i retroscena dietro questa verità.

Nelle puntate precedenti, Manuel, il figlio dei marchesi de Lujan, è tornato dalla guerra con il suo amico Curro. Sono stati mesi di lontananza da casa e soprattutto da Jana, la donna di cui è innamorato (in gran segreto), e che lavora come domestica alla tenuta.

Il loro amore è rimasto intatto, e neppure la lontananza è riuscita a scalfirlo. Nel frattempo, Catalina, dopo aver rotto con Adriano, ha cercato di riconciliarsi con il conte Pelayo, ma lui l’ha rifiutata. La ragazza non si è arresa, e alla fine è riuscita a farsi ascoltare.

Intanto, Maria Antonia, che in precedenza si era scambiata un bacio con don Alonso, si è resa conto che la moglie dell’uomo, Cruz, sospetta qualcosa in merito a lei e al marchese. Per questo motivo, ha affrontato don Lorenzo, per sapere se abbia rivelato a qualcuno, di quanto accaduto con il marchese de Lujan.

La Promessa, spoiler: Pia è ancora viva e Manuel decide di intervenire

Donna Pia è ancora viva e Jana, dopo aver rivisto Manuel, gli ha raccontato tutta la verità. Il giovane marchese è rimasto turbato da questa rivelazione, e ha scoperto che, peraltro, anche suo padre, don Alonso, era al corrente di tutto.

Manuel ha quindi appreso che donna Pia vive nascosta in un rifugio segreto, e più precisamente in una grotta. Questo perché la domestica, una volta saputo che suo marito Gregorio era uscito dal carcere, aveva temuto ritorsioni. E così, con la complicità di Jana e di Romulo, aveva inscenato il suo decesso.

Tutti, infatti, avevano creduto che la donna si fosse tolta la vita con la cicuta. Dopo aver scoperto tutta la verità su donna Pia, Manuel deciderà di intervenire e insieme a Jana, si dirigerà alla grotta per vederla. Una volta, però, giunti in loco, si renderanno conto che la domestica versa in condizioni di salute molto precarie.

A questo punto, i due giovani parleranno delle condizioni di donna Pia, e troveranno un modo per aiutarla, proprio grazie a Manuel. La governante, infatti, sarà portata via dalla grotta, per rifugiarsi nella capanna di Ramona.

Ma un’altra tegola potrebbe abbattersi su Manuel e Jana. Don Romulo rivelerà al giovane marchese che qualcuno ha visto lui e Jana trascorrere molto tempo insieme, e che si vedrà costretto a dire tutto a don Alonso. Il giovane, tuttavia, gli chiederà del tempo e gli dirà che al momento propizio, ne parlerà lui stesso con i propri familiari.