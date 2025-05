La Promessa, anticipazioni: trama fino a metà maggio

Sono destinate a infittirsi le trame de La Promessa. Nelle puntate attualmente in onda su Rete 4 Cruz non sembra aver fatto salti di gioia per il ritorno di Catalina a casa. Meno che meno è apparsa sollevata dalla sua decisione di tornare insieme a Pelayo. La marchesa ha avuto poi uno scontro con il marito Alonso, colpevole ai suoi occhi di voler restituire alla giovane l’attività delle marmellate.

Anche Lorenzo si è dimostrato contrario alla decisione di Alonso. La marchesa ha preso apertamente le parti capitano de La Mata, schierandosi con lui per dichiarare guerra al marito e padre dei suoi figli. Ecco cosa succederà nelle puntate della soap spagnola in onda su Rete 4 dal 12 al 18 maggio.

La Promessa, anticipazioni delle trame fino a metà maggio

Nelle prossime puntate de La Promessa Santos avrà nuovamente problemi di salute. Ancora una volta sarà la fragilità dei suoi polmoni a tradirlo. Preoccupato per le condizioni del figlio, Ricardo deciderà di farlo visitare da un medico. Petra consiglierà di far vedere da uno specialista il primo valletto, suscitando la rabbia del maggiordomo. La governante infatti vorrà offrire a Santos le cure che non era stata in grado di dare a suo figlio Feliciano.

Il comandante Alcaraz metterà al corrente Lorenzo dei malesseri patiti da alcuni soldati dopo aver mangiato le marmellate de La Promessa. Il capitano de La Mata cercherà di ridimensionare quanto successo ma Alonso verrà a sapere tutto. A quel punto il marchese deciderà di affidare la gestione dell’attività nelle mani di Catalina e Pelayo.

Nel frattempo Manuel proverà a incontrare Gregorio a Lujan. Lui però diserterà l’appuntamento e non si farà vedere. Il marchesino lascerà così alla taverna una lettera destinata all’ex maggiordomo per chiedergli un incontro al di fuori del marchesato. Dopo essere rientrato alla tenuta, Manuel si confronterà con Curro che lo renderà partecipe del suo fidanzamento con Jana.

Il baronetto a quel punto gli rivelerà di essere il fratello della domestica, nato da un tradimento di Alonso con Dolores, la madre morta di Jana. Intanto Pelayo dirà a Catalina di aver ricevuto via telegramma una richiesta d’intervista. La marchesina acconsentirà soltanto per infastidire Cruz, che apparirà piuttosto contrariata per la cosa. Julia invece paleserà la sua reale identità dopo essere arrivata nella tenuta.

Julia rivelerà a Curro il suo vero nome: Matilde. Gli confesserà di essere la fidanzata di Paco, il soldato spirato al fronte tra le sue braccia durante la guerra mondiale. La giovane punterà il dito contro il baronetto accusandolo di essere il vero responsabile della morte del fidanzato. Dal canto suo Martina si accorgerà dell’interesse di Julia per Curro. Lui però ribadirà il suo amore per lei.