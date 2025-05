La Promessa, anticipazioni spagnole: perchè Jana esce di scena

I fan de La Promessa hanno imparato ad amare Jana Esposito, la giovane giunta nella tenuta della famiglia Luján per indagare sulla morte della madre, avvenuta lì quindici anni prima, e per cercare il fratello scomparso. Determinata a portare avanti le sue ricerche, Jana riesce a farsi assumere come cameriera. Ma non aveva messo in conto un incontro imprevisto: quello con Manuel, figlio dei marchesi di Luján, l’uomo che le rapisce il cuore.

Le anticipazioni spagnole della soap in onda nel preserale di Rete 4 – fascia dove peraltro sta ottenendo un buon riscontro di pubblico, con ascolti superiori al 5% di share – rivelano che Jana uscirà di scena dalle trame de La Promessa. Il destino giocherà un brutto scherzo alla ex domestica che nei prossimi episodi sarà protagonista, suo malgrado, di un evento drammatico.

La Promessa, anticipazioni spagnole: Jana esce di scena, ecco perché

Nei prossimi episodi si consumerà il tragico destino di Jana. Un colpo di arma da fuoco ferirà la moglie di Manuel e si rivelerà letale per la giovane donna. Tutti gli indizi e le prove raccolte sulla drammatica scomparsa di Jana porteranno a identificare un unico colpevole: Cruz, che finirà in prigione malgrado i reiterati tentativi di professare la propria innocenza.

Una mano misteriosa esploderà un colpo di arma da fuoco e ferirà gravemente Jana. Le sue condizioni appariranno subito disperate. La ex cameriera lotterà tra la vita e la morte. Ma alla fine un drastico peggioramento delle sue condizioni cliniche spezzerà il tenue filo della speranza. Jana spirerà tra le braccia del suo amato Manuel. Definitiva uscita di scena per la giovane e anche per l’attrice che la interpreta: Ana Garcés.

Per Manuel la morte della moglie sarà un colpo durissimo. Non solo dovrà congedarsi per sempre dall’amore della sua vita. Perderà anche il bambino che Jana portava in grembo. Nel frattempo partiranno le indagini per scoprire la verità sull’omicidio di Jana. Gli spoiler delle nuove puntate spagnole rivelano che i primi sospetti si appunteranno subito su Cruz.

La marchesa verrà considerata responsabile dell’assassinio di Jana e finirà agli arresti. Ennesima batosta per il povero Manuel, che nel momento in cui assisterà all’arresto della madre non riuscirà a trattenere il suo odio e pronuncerà parole cariche di disprezzo all’indirizzo di colei che gli ha sottratto con la violenza la donna della sua vita. Tuttavia Cruz continuerà a dirsi totalmente estranea ai fatti che hanno portato alla sua condanna.

Da lì in avanti Manuel ammetterà di considerare come morta sua madre. Non farà alcun mistero della sua volontà di troncare ogni rapporto con lei. Soltanto Curro nutrirà dei sospetti sulla reale colpevolezza di Cruz. Deciderà perciò di indagare per suo conto in modo da portare alla luce la verità sulla tragica morte della sorella. Cosa scoprirà il fratello minore di Jana?