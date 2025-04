La Promessa, anticipazioni spagnole: cosa succederà tra Catalina e Adriano. Lei dà alla luce una bambina

La Promessa è una soap spagnola che nel nostro Paese sta riscuotendo un buon successo, e che va in onda ogni giorno, su Rete 4, alle ore 19:35. Le trame sono molto avvincenti, e i colpi di scena tengono il pubblico col fiato sospeso.

Negli episodi attualmente in onda in Italia, Catalina, lasciata da Adriano, è tornata a Palazzo, e ha cercato di riunirsi con il conte Pelayo. Intanto, Manuel e Jana si sono riuniti, e la giovane gli ha rivelato che donna Pia, creduta morta da tutti, è ancora viva. La cameriera racconta a Manuel anche del fatto che è stata proprio lei, con l’aiuto di don Romulo, a inscenare il decesso della governante.

Questo, per impedire che don Gregorio, una volta uscito dal carcere, potesse creare nuovi problemi a donna Pia. Intanto, Martina ha comunicato a sua madre che non si opporrà più a un suo eventuale matrimonio con il conte de Ayala, mentre Maria Antonia è molto agitata.

La donna, infatti, notando alcuni strani atteggiamenti di Cruz, ha intuito che la marchesa potrebbe essere al corrente della sua relazione con don Alonso, o comunque del bacio scattato tra loro.

La Promessa, trame spagnole: Catalina avrà una figlia da Adriano

Nelle puntate spagnole de La Promessa, Catalina si appresterà a partorire una bambina, il cui padre è Adriano.

Nelle puntate in onda in Italia, Adriano e Catalina si sono lasciati. Tuttavia, negli episodi spagnoli, Adriano farà ritorno alla tenuta, e la cosa non lascerà indifferente la giovane erede de Lujan. I suoi sentimenti per il contadino saranno immutati, ma deciderà di non tornare con lui.

Peraltro, inizialmente, non gli rivelerà neanche di essere rimasta incinta, dopo aver trascorso la notte con lui, in seguito alla lite con il conte Pelayo. Nonostante Adriano, anche in seguito, le ribadisca di voler stare con lei, la giovane sembrerà non voler sentire ragioni.

Dopo l’ennesima discussione con il contadino, la marchesa inizierà ad avvertire delle contrazioni. In suo soccorso, giungeranno Angela e Curro, che la aiuteranno a partorire una bambina. Ma Catalina non aspetto solo un figlio, ma ben due gemelli.

E dopo aver partorito la bambina, sverrà e sarà portata d’urgenza a Palazzo. La donna, infatti, dovrà partorire l’altro gemello, ma si ritroverà in bilico tra la vita e la morte, inaspettatamente.

Sarà un travaglio davvero molto complicato, ma cosa accadrà a Catalina? Riuscirà a salvarsi, e cosa succederà all’altro figlio?