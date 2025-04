La Promessa, anticipazioni: arriva Julia a Palazzo, chi è davvero e cosa nasconde

C’è una new entry ne La Promessa: si chiama Julia Valdes, e nasconde un segreto

È tempo di new entry a La Promessa, e un nuovo personaggio è in arrivo, destinato a sconvolgere alcuni equilibri a Palazzo. Prima di scoprire che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap spagnola, diamo uno sguardo a quanto occorso negli episodi precedenti.

Nelle scorse puntate, in onda su Rete 4 dalle ore 19:30 circa, Jana ha messo al corrente Manuel delle condizioni di donna Pia. Gli ha raccontato che ha collaborato, con don Romulo, alla messinscena della morte dell’ex governante, per salvarla da un destino infausto.

Don Gregorio, il marito di donna Pia, era in procinto di uscire di prigione e il timore della domestica era che avrebbe potuto farle del male. Da qui, l’esigenza di fingere di essere morta. Manuel ha anche scoperto che don Alonso sapeva tutto.

Intanto, da quando Manuel è tornato dalla guerra, lui e Jana sono più uniti che mai. I due, infatti, hanno trascorso molto tempo insieme e la cosa non è passata inosservata, soprattutto a don Romulo, che li ha anche visti scambiarsi un bacio. L’uomo ha avvertito Manuel che avrebbe dovuto rivelare la cosa a don Alonso, ma il giovane marchese gli ha chiesto del tempo, e che avrebbe pensato lui a comunicare della sua relazione con la cameriera, al momento propizio.

Manuel ha poi raccontato tutto a Jana, che gli ha fatto promettere di non raccontare a nessuno della loro relazione, finché non saranno sposati.

Nel frattempo, Martina ha deciso di accettare che la madre sposi il conte de Ayala, pur non essendo affatto d’accordo con la sua scelta.

La Promessa spoiler: a Palazzo arriva Julia Valdes, ma nulla è come appare

Nei prossimi episodi de La Promessa, Martina riceverà la visita di una giovane, Julia Valdes Rodriguez.

Da quanto si apprende, questo personaggio porterà scompiglio nella vita di Curro, in particolare. Tutto comincerà quando Martina, si sentirà più tranquilla dopo aver dato la sua approvazione (pur se a malincuore) alle nozze di sua madre con il conte de Ayala. La giovane prenderà parte a una festa di beneficenza, ma durante il party, perderà un orecchino. Qualche giorno dopo, si presenterà a Palazzo la giovane Julia Valdes Rodriguez, e Martina potrà rientrare in possesso del suo gioiello.

Martina deciderà, in accordo con sua madre, di ringraziare Julia invitandola a cena alla tenuta. Tuttavia, quando Julia incontrerà Curro, sverrà. A quel punto, Martina e Margarita decideranno di ospitare la ragazza, anche per la notte.

In realtà, quello di Julia è un piano, sotto cui si cela ben altro. Il vero nome della giovane è Matilde, ed era la compagna di Paco, amico di Curro e Manuel, deceduto durante la guerra, per colpa di Curro. Che sia venuta a Palazzo per vendicarsi? Vedremo cosa accadrà, nei prossimi episodi.