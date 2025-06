La prima notte insieme di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: la confessione del tronista

Ora che questa stagione di Uomini e Donne è finita, la storia tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è appena cominciata, e come ogni coppia nata sotto i riflettori, anche loro hanno vissuto i primi momenti in maniera intensa quando si sono ritrovati senza nessuno intorno. Nel loro caso in camera d’albergo.

L’attesa della prima vera notte insieme è stata ricca di emozioni e qualche imbarazzo, raccontati a cuore aperto da entrambi in una recente intervista a “Uomini e Donne Magazine.” Un racconto di sensazioni nuove di una realtà a cui i due giovani innamorati per mesi, durante l’esperienza in TV non avevano ancora assaporato. Non è stato semplice, infatti, ritrovarsi faccia a faccia senza la cornice televisiva, abbandonare il contesto protetto del programma per immergersi in una dimensione privata che non si può più condividere con il pubblico.

Cristina ha confessato di essersi sentita quasi bambina, con il cuore che batteva forte e il sorriso timido di chi si avventura per la prima volta in un sentimento vero. “lo mi sono sentita come se avessi 14 anni, come le prime volte quando esci con il tuo fidanzatino. Anche perché ci siamo incontrati direttamente in camera.” Gianmarco, dal canto suo, ha ammesso che il mix tra felicità e un pizzico di disagio è stato sorprendente, ma ha reso tutto più speciale. “Da un contesto ci siamo trovati catapultati in un altro completamente diverso. Però è stato molto bello e naturale, abbiamo mangiato una pizza in terrazza e abbiamo parlato, parlato e parlato… è stato coinvolgente” ha confessato il 29enne romano.

Le prime cene insieme e le gelosie

La prima notte insieme di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è stata un passaggio romantico, l’inizio di una nuova avventura a due. La coppia, ora, alterna le città di Salerno e Roma per non perdersi di vista e costruire un rapporto solido. Un cambio radicale che i due hanno abbracciato con consapevolezza e desiderio di portare avanti. Nonostante le gelosie.

Proprio Cristina ha raccontato questo aspetto di Gianmarco: la sua gelosia, a tratti inaspettata. Un episodio curioso ha fatto sorridere chi li segue, quando Gianmarco si è mostrato molto geloso durante una chiacchierata, una sera dopo cena. L’imbarazzo, si è trasformato in una dolcezza sincera, con Gianmarco che ha persino smesso di parlare, mostrando un lato “complesso” e sensibile: “Pensate che avevamo comprato due cornetti una sera da mangiare dopocena, si è aperto un discorso, si è ingelosito e niente… la mattina dopo stavano ancora là! Non è più riuscito a mangiare. Quando diventa geloso cambia proprio espressione, smette di parlare. Anche lui è un ragazzo complesso”, ha raccontato Cristina.

Non poteva mancare un accenno a Nadia Di Diodato, la corteggiatrice che Gianmarco non ha scelto Il tronista ha espresso rispetto e comprensione, sottolineando come in quel frangente fosse evidente il turbamento di Nadia, ma che tutto facesse parte di un cammino inevitabile. Sebbene i contatti si siano interrotti, non manca un augurio sincero per il suo futuro.