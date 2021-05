Per la prima volta nella storia, un evento storicamente targato Rai, come La Partita del Cuore, sbarca sulle reti Mediaset. Questa sera, martedì 25 maggio 2021, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la trentesima edizione dell’evento benefico che vede protagonista la Nazionale Italiana Cantanti, insieme ai Campioni per la Ricerca.

La Partita del Cuore andrà in onda in diretta dall’Allianz Stadium di Torino e sarà condotta da Federica Panicucci. La telecronaca della partita, invece, sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Gene Gnocchi e Paolo Vallesi. A bordo campo, infine, ci sarà Giorgia Rossi che raccoglierà le dichiarazioni dei giocatori. Non mancheranno, inoltre, incursioni di ospiti a sorpresa che commenteranno il match direttamente dalla tribuna dell’Allianz Stadium.

Per quanto riguarda il fine benefico, invece, attraverso il numero 45527, con un sms e da rete fissa, è possibile già da ora sostenere l’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli. Il numero resterà attivo fino al prossimo 3 giugno.

La Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e allenata da Fabio Capello e Marco Masini, vedrà la presenza di Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Neri Marcorè, Briga, Alberto Urso, Bugo, Franck Ribéry, Massimiliano Allegri, Shade, Random, Maicon, il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri e tanti altri.

Tra i Campioni per la Ricerca, allenati da Siniša Mihajlović insieme al team manager Sandro Giacobbe, invece, troveremo il capitano Andrea Agnelli, John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Carlos Tavares, Gigi Buffon, Nelson Dida, Francesco Totti, Charles Leclerc, Carlos Sainz, il C.T. della nazionale italiana maschile di ciclismo Davide Cassani, il professor Matteo Bassetti e altri ancora.

La terna arbitrale sarà composta da tre donne, l’arbitro Maria Marotta e le assistenti arbitrali Francesca Di Monte e Lucia Abruzzese.

Sarà possibile seguire La Partita del Cuore anche in diretta radiofonica su Radio 105, radio ufficiale dell’evento benefico, su Radio 105 Tv e sui canali ufficiali social della radio.