“La nuova fidanzata di Stefano De Martino”. Spunta il nome Rai, la dichiarazione

Quando il gossip corre più veloce dei riflettori, anche una conferenza stampa può trasformarsi in un momento imprevisto di chiarimento. È quanto è successo a Milano durante la presentazione della nuova stagione di Gialappa’s Show, dove, tra battute e anticipazioni sul programma, la protagonista inaspettata è stata Brenda Lodigiani.

Da giorni, il suo nome circola accostato a quello di Stefano De Martino, con il web che non fa che rincorrere possibili sviluppi sentimentali.

Brenda, nota per il suo spirito ironico e la prontezza nel rispondere, ha mostrato una sfumatura diversa: composta, controllata e persino leggermente infastidita dalla pressione mediatica.

Di fronte a una domanda che sulla presunta vicinanza con De Martino, la comica ha chiarito senza esitazioni: tra loro c’è “profonda stima” e una solida amicizia. Non una parola in più, ma sufficiente a smontare le indiscrezioni più insistenti che popolano i social network.

“La nuova fidanzata di Stefano De Martino”. La precisazione di Brenda Lodigiani

Le voci avevano preso vigore dopo che i due erano stati visti insieme al concerto di Rosalìa a Milano. L’incontro pubblico, lontano dai set televisivi, era diventato immediatamente oggetto di speculazioni, tanto da spingere i giornalisti a porre la domanda direttamente in conferenza.

Lodigiani ha saputo gestire la situazione con tatto, dimostrando quanto sia sottile il confine tra curiosità pubblica e vita privata, soprattutto per chi lavora costantemente sotto i riflettori.

Il discorso si è poi spostato verso il futuro professionale, con De Martino confermato alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. L’ipotesi di una sua partecipazione alla kermesse canora, si pensa con parte del cast di Stasera tutto è possibile. Anche in questo caso, Brenda ha preferito un approccio prudente, evitando anticipazioni o congetture: “Bisognerà vedere che scelte farà e dipende tutto da lui”, ha detto, spostando l’attenzione sul rispetto reciproco e sul piano lavorativo.