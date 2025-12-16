La notte nel cuore, Perihan è sparita: le anticipazioni (choc) dalla Turchia

Gli appassionati della dizi turche sanno bene che anche personaggi “minori” possono avere un impatto per nulla trascurabile sulle trame della soap. Sarà precisamente il caso di Perihan (chiamata semplicemente Peri). Si tratta della vecchia fiamma di Cihan, pronta a sbarcare in Cappadocia con un obiettivo ben chiaro in testa: riconquistare il suo ex.

Determinata, ambiziosa e tenace, Peri non si arrenderà facilmente. Nemmeno davanti alla nuova relazione di Cihan con Melek (con tanto di bimbo in arrivo). Per nulla rassegnata alla fine della storia con il giovane Sanslan, la ragazza deciderà di trasferirsi in Cappadocia per aprirvi un’agenzia di viaggi. Nel frattempo le proverà tutte per raggiungere il suo scopo.

Invadente e provocatrice, la sua presenza – inutile dirlo – sarà motivo di forte tensione tra Melek e Cihan. Alla fine però Perihan sparirà nel nulla, rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia. Dove andrà a finire la ex del giovane protagonista de La notte nel cuore?

La notte nel cuore, anticipazioni: dov’è finita Perihan?

Perihan irromperà con la forza di un terremoto nelle trame de La notte nel cuore. L’ex ragazza di Cihan ai tempi in cui il figlio di Samet si trovava in Germania tornerà in Cappadocia con le idee molto chiare su quello che vuole. Il fatto che Cihan sia sposato con Melek renderà le cose più complicate. Ma Peri non si arrenderà di certo.

Nella puntata in onda martedì 23 dicembre la ragazza si presenterà a sorpresa al matrimonio tra Nuh e Sevilay. Poco dopo Perihan andrà in bagno e manderà un messaggio a Cihan. La giovane sarà con ogni evidenza ubriaca e Sansalan la inviterà ad andarsene. Lei però insisterà ricordandogli quanto si fossero divertiti in passato.

Cihan non nasconderà la sua irritazione e non smetterà di ripetere alla sua ex di aver commesso un errore con lei. A quel punto però irromperà Melek, che sorprenderà in bagno i due amanti di un tempo e ascolterà con le sue orecchie la loro conversazione. Per la moglie di Cihan sarà una grossa delusione, visto che il marito aveva sempre negato di essersi avvicinato a Peri in passato.

Si consumerà così una profonda rottura tra i due e a nulla varranno i tentativi di Cihan, pronto a spiegare che tra lui e Peri c’è stata soltanto un avventura di una notte. Nella villa di Tahsin tutti si accorgeranno della frattura tra Melek e Cihan. Delusa dal tradimento della fiducia, la giovane confesserà a sua madre cosa c’è stato a Berlino tra il marito e Perihan.

A quel punto Sumru deciderà di entrare in campo per mettere fuori gioco la rivale della figlia. La protagonista interpretata da Ece Uslu metterà Peri nel mirino. Avendo saputo della sua intenzione di aprire un’agenzia viaggi e entrare in affari con l’hotel, la donna non si limiterà a far saltare i suoi piani. Arriverà a far cacciare Perihan dalla Cappadocia per salvare il matrimonio di sua figlia.