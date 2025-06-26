La notte nel cuore si ferma il 13 luglio: perchè non andrà in onda

Una delle novità più interessanti nel fecondo filone delle fiction turche di Mediaset è indubbiamente quella rappresentata da La notte del cuore, la serie ambientata in Cappadocia che tra i protagonisti ha due vecchie conoscenze del pubblico di casa nostra come Ece Uslu e Aras Aydın (il Behram Dicleli di Tradimento) e ha ottenuto ottimi riscontri nella gara dell’Auditel

La notte nel cuore è giunta a sfiorare la soglia dei 2 milioni di telespettatori e a raggiungere un lusinghiero 15% di share nel prime time di Canale 5, con punte del 18%. Per la soap che in originale titola Siyah Kalp, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da poco meno di mese (il debutto risale allo scorso 29 maggio), sono previsti dei sostanziali cambi di programmazione.

Mediaset cancella La notte del cuore, perché la soap non verrà trasmessa

Nel mese di luglio il palinsesto serale di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche. Le variazioni coinvolgeranno anche la fascia di prime time dove troverà ampio spazio il Mondiale per club 2025. Per esempio: domenica 13 luglio gli spettatori convinti di vedere La notte nel cuore sulla rete ammiraglia Mediaset si troveranno davanti a una sgradita sorpresa.

Le vicende di Nuh e Sevilay infatti non andranno in onda come di consueto intorno alle 21:35. L’appuntamento con La notte nel cuore in prima visione sarà cancellato. Al posto della dizi turca il pubblico troverà la diretta della finalissima del Mondiale per club 2024. Il match finale sarà trasmesso in diretta esclusiva da Canale 5 a partire dalle ore 21. La serie con Ece Uslu osserverà dunque un turno di stop.

Ancora non si sa se la puntata cancellata dal palinsesto per lasciare spazio al Mondiale per club verrà recuperata il venerdì sera o direttamente la domenica successiva. Quello del 13 luglio non sarà poi l’unico cambio di palinsesto per La notte nel cuore. La variazione andrà a sommarsi a quella di domenica 29 giugno. In quella occasione la serie turca sarà sostituita in prime time da Torino is Fantastic, lo show musicale condotto da Gerry Scotti insieme a Noemi.

Programmazione decisamente “ballerina” per La notte nel cuore, che in meno di un mese di messa in onda ha già dimostrato di saper fare breccia nel cuore del pubblico. Non è escluso che l’azienda di Cologno Monzese, visto l’alto numero di puntate, non possa decidere di estendere anche a tutta la stagione la programmazione della soap, sempre nello slot orario del prime time.

In attesa di capire come si muoverà Mediaset, ecco le anticipazioni della puntata del 27 giugno de La notte nel cuore. La famiglia Sansalan si mostrerà inflessibile con Bunyamin. Il maggiordomo si vedrà costretto a scusarsi subito con Cihan e Sevilay per le parole umilianti e denigratorie indirizzate ai due. Per evitare il licenziamento in tronco l’uomo si scuserà con la coppia, non senza aver ribadito di non averli mai offesi. Cihan non prenderà bene le sue scuse. Il giovane le rifiuterà con decisione.