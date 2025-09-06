La Notte nel Cuore, nuove trame: il segreto di Nihayet

È un momento molto difficile quello che Nihayet sta vivendo insieme a sua figlia Sumru nelle puntate de La notte nel cuore in onda su Canale 5. Samet ha cacciato le due donne da villa Sansalan, costringendole a farsi ospitare da Enise. Mentre Sumru si sta rimboccando le maniche per trovare un nuovo lavoro, Nihayet soffre dannatamente per le perdita delle comodità di prima.

La stanchezza e l’esasperazione per questa situazione logorante sono emerse tutte in un litigio con Sumru, quando è venuta a galla tutta la fatica fatta da Nihayet per crescerla. Il carattere forte e apparentemente insensibile della donna nasconde un passato fatto di grandi sofferenze. Un segreto sofferto e custodito gelosamente che tuttavia preme prepotentemente per uscire alla luce del sole.

La notte nel cuore, anticipazioni: qual è il segreto di Nihayet?

Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate della dizi turca Nihayet racconterà del suo tormentato passato quando, innamorata del suo capo Kemal, è rimasta da sola a dover crescere la bambina che attendeva da lui. In Esma, anche lei perdutamente innamorata di Esat, l’anziana donna rivedrà se stessa. E per impedirle di rivivere il suo stesso destino le racconterà il suo passato, senza menzionare i veri nomi dei protagonisti.

Nihayet si accorgerà che tra Esat e Esma è scattata la scintilla, malgrado l’attenzione dei due nel tenere nascosta la loro relazione. La madre di Sumru non nasconderà la sua preoccupazione per Esma. Nella ragazza che si è avvicinata a suo nipote rivedrà infatti se stessa e il suo doloroso passato. Così nelle prossime puntate la prenderà da parte per farle un discorso accorato, da donna a donna.

Nihayet racconterà la storia di una ragazza di Smirne, molto bella, che lavorava in un noto negozio e finì per innamorarsi del figlio del capo (che nel frattempo aveva preso il posto di suo padre). Perdutamente innamorata, la misteriosa ragazza si accorse di aspettare un bambino e chiese subito al ragazzo di sposarla.

Ma lui, spiegherà Nihayet, le rise in faccia dicendo che tra loro due non avrebbe potuto esserci alcun futuro. Così lei rimase da sola, senza soldi e con una figlia da crescere. Lui invece convolò a nozze con una donna ricca. Esma rimarrà molto colpita dal racconto e scoppierà a piangere. La ragazza cercherà però di minimizzare, spiegando che con Esat è diverso, che lui la ama per davvero.

Non appena la giovane si allontanerà, Nihayet comincerà a ripensare al suo passato lasciando chiaramente intendere che il racconto era autobiografico. La protagonista della dolorsa storia raccontata a Esma era proprio lei. Anche Nihayet, come Esma, ricorderà di essere stata fermamente convinta della sincerità dell’amore di Kemal, malgrado tutti cercassero di avvertirla del contrario.

La nonna di Nuh, Melek, Esat e Harika non riuscirà a trattenere le lacrime al pensiero suo grande amore perduto: l’uomo che l’ha sedotta e abbandonata lasciandola a crescere da sola una bambina.