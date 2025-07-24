La Notte nel cuore, Melek in ospedale: decisione disperata

Nei prossimi episodi della dizi di Canale 5 Melek andrà in ospedale e sarà chiamata a prendere una decisone drammatica sulla spinta della disperazione.

Le anticipazioni turche de La notte nel cuore rivelano che Melek nelle prossime puntate andrà in ospedale e dovrà decidere tra la vita e la morte. Negli appuntamenti in onda in Italia su Canale 5 la sorella di Nuh continua a portare avanti la sua relazione complicata con Cihan. Il matrimonio combinato tra il giovane e Sevilay certo non ha facilitato le cose.

Mekek si è allontanata da Cihan dopo le nozze con Sevilay. Lui però non si è rassegnato alla fine della storia e ha convinto la ragazza a dargli fiducia. E così, malgrado il matrimonio di Cihan, i due hanno deciso di portare avanti il loro amore in attesa del divorzio.

La notte nel cuore, anticipazioni: Melek disperata in ospedale

Nelle prossime puntate della dizi turca di Canale 5 Melek si accorgerà di essere in attesa di un bambino da Cihan e si recherà in ospedale dove dovrà prendere una decisione drammatica. Il tutto accadrà con la famiglia Sansalan in subbuglio a causa delle rivelazioni sul passato di Sumru (interpretata da Ece Uslu).

La donna dovrà ammettere di essere la madre di Nuh e Melek. La reazione di Samet sarà furiosa. Caccerà malamente la moglie e Nihayet dalla villa. Anche Nuh e Melek faranno le valigie e se ne andranno. I gemelli verranno accusati di aver ingannato tutti per prendersi la loro vendetta nei riguardi della madre che li ha abbandonati alla nascita.

Anche i rapporti con Cihan e Sevilay saranno pesantemente compromessi dalle rivelazioni di Sumru. I due giovani penseranno che Melek e Nuh abbiano finto di amarli soltanto per intrufolarsi all’interno della famiglia, con l’aiuto di un misterioso nemico di Samet. Nuh dirà alla sorella di non fare mai più il nome di Cihan. I due fratelli verranno ospitati da Tahsin.

Un evento inatteso però cambierà da cima a fondo la vita di Melek, che scoprirà di essere incinta di Cihan. Così la ragazza si metterà alla guida dell’auto per andare a parlare con il padre della vita che porta in grembo. Ma dal figlio di Samet non le arriveranno altro che accuse. Cihan le rinfaccerà di averlo ingannato e ribadirà di aver sbagliato ad amarla.

Travolta dalla furia di Cihan, Melek non riuscirà a parlargli del figlio che aspetta da lui e se ne andrà in lacrime. Nei prossimi episodi Melek andrà in clinica per farsi visitare da una ginecologa, con l’intenzione di abortire. La ginecologa le rammenterà che non si torna indietro da una decisione come quella. A quel punto Melek, stringendo a sé l’ecografia, si prenderà del tempo per decidere.

All’uscita dalla clinica però la giovane si imbatterà casualmente in Cihan, che si mostrerà ancora una volta agguerrito e arriverà ad accusarla di averlo pedinato. Melek, amareggiata dalla freddezza di Cihan, tornerà così a bussare alla porta della ginecologica per chiedere di abortire quello stesso giorno. Le anticipazioni dicono anche che alla fine la sorella di Nuh tornerà sui suoi passi e deciderà di tenere la piccola creatura che cresce in lei.