La notte nel cuore, le anticipazioni del 5 ottobre: Samet e il trapianto di rene

Non ci sono buone notizie per il capofamiglia dei Sanslan dopo il grave incidente di cui stato vittima e che ha rischiato di toglierlo di mezzo.

Tutti i Sanslan in ansia per le condizioni di Samet. Il patriarca, travolto da un’auto mentre stava pedinando Sumru, è stato a lungo in bilico tra la vita e la morte. Nella puntata in onda domenica prossima, 5 ottobre, in prima serata su Canale 5 le condizioni del padre di Cihan, Esat e Harika continueranno a far preoccupare.

Il personale medico informerà i familiari che l’incidente ha compromesso le funzionalità renali dell’uomo. Si renderà dunque necessario il trapianto di un rene per salvare la vita di Samet. Ma non finirà qui. Un ‘altra rivelazione sconvolgerà poi le acque sempre piuttosto agitate di casa Sansalan.

La notte nel cuore, spoiler 5 ottobre: Samet ha bisogno di un trapianto di rene

Le anticipazioni della puntata di domenica 5 ottobre de La notte nel cuore rivelano che Samet tornerà finalmente a casa dopo aver lottato tra la vita e la morte. Nihayet organizzerà una festa di compleanno per lui invitando anche Sumru, Tahsin e i gemelli Nuh e Melek. A quel punto, una volta tutti presenti, la donna chiamerà anche il personale.

Sì, perché Nihayet avrà una rivelazione di enorme importanza da fare. La madre di Sumru svelerà a tutti che Bünyamin è il figlio illegittimo di Samet. Le parole della suocera saranno un duro colpo per Sansalan senior che se le sentirà da Bünyamin. Prima di andarsene l’uomo lo accuserà di averlo fatto vivere di stenti per di quarant’anni e per giunta convertendolo nel suo “factotum”.

Dopo la sfuriata Bünyamin se ne andrà lasciando i restanti membri della famiglia in salotto a lanciarsi frecciatine velenose. A un certo punto Samet avvertirà nuovamente un malore e Esat accuserà mamma Sumru di aver fatto stare male suo padre. Tutti cercheranno di convincere Bunyamin a donare il rene necessario per il trapianto di Samet.

L’uomo però, smaltita la rabbia iniziale, cercherà di approfittare della nuova situazione e porrà delle condizioni molto stringenti in cambio del rene per il trapianto. Condizioni che i Sanslan, facendo buon viso a cattivo gioco, si vedranno costretti ad accettare. In precedenza tutta la famiglia e i membri dello staff si erano sottoposti a un prelievo di sangue per trovare qualche donatore compatibile.

Samet era tornato a casa in attesa dei risultati, mentre Cihan e Sevilay si sono recati in tribunale per l’udienza che ha sancito ufficialmente il divorzio tra loro due. Tuttavia Nuh continuerà a essere molto geloso. Il figlio di Sumru vorrà acquistare un anello di fidanzamento per Sevilay. Melek lo convincerà a donarle il vecchio anello regalato da Sakine.

Nel frattempo Tahsin acquisterà una clinica di fisioterapia dove Melek potrà lavorare. Cihan condividerà con Sumru le sue perplessità riguardo alla storia con Melek, mostrandosi rassegnato e desideroso di ritornare a Berlino non appena il padre si sarà ripreso. Incontro segreto di notte tra Esat ed Esma nella camera di lui.

Esma gli regalerà un ciondolo a forma di metà cuore così da formare un cuore intero una volta unito alla sua metà. Esat però, non appena la domestica sarà uscita dalla stanza, getterà la collana nel cestino.