La Notte nel cuore, gran finale: come termina, il destino di Melek

Come si concluderà La notte nel cuore e quale sarà il destino di Melek? In attesa di scoprire cosa dicono le anticipazioni della dizi ambientata in Cappadocia gli ascolti delle ultime puntate andate in onda in prime time continuano a rivelarsi molto positivi per Canale 5. La soap con Ece Uslu ha fatto registrare il suo record stagionale incollando circa 2,3 milioni di spettatori al piccolo schermo.

La notte nel cuore così si avvicina molto nella gara dell’Auditel a un’altra amatissima soap turca come Tradimento, arrivata a toccare punte di 2,6 milioni di spettatori durante la scorsa stagione autunnale. Un risultato molto lusinghiero per la soap che a partire dal prossimo 21 settembre dovrà vedersela con la concorrenza della fiction Balene, in onda su Rai 1.

La notte nel cuore, cosa succederà a Melek nel gran finale e come si concluderà la soap

Le anticipazioni del gran finale de La notte nel cuore rivelano che Cihan rischierà di perdere la vita poco prima della nascita della figlia che attende da Melek. I due si riconcilieranno dopo il passato burrascoso e il colpo di pistola con il quale Melek ha quasi troncato l’esistenza del padre di sua figlia.

Tra loro e la strada che porta alla felicità si metterà di mezzo un ultimo ostacolo. A pochi giorni dalla nascita della loro primogenita, anche per Cihan e Melek arriverà un momento di serenità dopo un lungo periodo intervallato da ogni genere di tensioni. Ma appena prima del lieto evento i due giovani dovranno fare i conti con un altro momento di paura.

Melek e Cihan rimarranno coinvolti in una rapina a mano armata all’interno di una gioielleria. Per proteggere la donna che ama, Cihan interverrà per metterla in salvo. Così facendo si esporrà a un grande rischio. Ancora una volta verrà colpito da un proiettile che, fortunatamente, anche in questa circostanza non avrà un esito fatale.

Sarà proprio lo choc per la rapina e il ferimento di Cihan a portare Melek a partorire poche ore dopo l’ennesima disavventura. La giovane metterà al mondo una splendida creatura. Lieto fine dunque per Melek e Cihan. E anche per Nuh e Sevilay le cose si concluderanno nel migliore dei modi. Dopo aver superato pesantissime difficoltà, i due partiranno insieme per il viaggio di nozze.

Così Nuh e Sevilay si lasceranno indietro i dolori e gli ostacoli del passato, pronti a cominciare una nuova vita a due, soli con il loro amore senza più interferenze esterne. Insomma, l’amore trionferà nel gran finale della soap turca. Happy ending anche per Sumru. La madre di Nuk e Melek comincerà una nuova vita insieme a Tahsin, pronta a darsi una nuova possibilità in campo sentimentale.