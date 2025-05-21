La notte nel cuore, di cosa parla e quando inizia la nuova serie Mediaset

Il fortunato filone delle dizi turche di Mediaset non si ferma, anzi rilancia con un nuovo titolo pronto a fare breccia nel cuore degli appassionati. È in arrivo La notte nel cuore – Valley of Hearts, la nuova serie che a breve prenderà il via su Canale 5. La soap che in originale titola Siyah Kalp può far leva su un cast di volti già ben noti al pubblico di casa nostra.

La trama de La notte del cuore ripropone i classici “ingredienti” delle serie concepite e girate nel Paese anatolico ovvero amori tormentati (tanti), intrighi familiari, rivalità, inganni. Insomma, la nuova dizi in rampa di lancio sulla rete ammiraglia del Biscione sembra avere tutte le carte in regola per emulare le fortune di titoli come Terra Amara, Endless Love, Tradimento. Ecco di cosa parla e quando inizia la nuova serie Mediaset.

La notte nel cuore, quando inizia e di cosa parla la nuova dizi Mediaset

La notte nel cuore – Valley of Hearts, prenderà il via domenica 25 maggio in prima serata su Canale 5. Gli spettatori troveranno ad attenderli un’altra storia ricca di inganni, cospirazioni e colpi di scena. A fare da garanzia la casa di produzione: TIMS&B, la stessa di Terra Amara e Tradimento. La notte del cuore è ambientata in Cappadocia, la trama gravita intorno alla storia di una donna di nome Sumru Sansalan.

Dopo aver abbandonato in giovane età i figli gemelli Melek e Nuh, Sumru si rifà una vita convolando a nozze con Samet, uno degli uomini d’affari più ricchi e potenti della Cappadocia. A distanza di anni i due gemelli scoprono l’identità della donna che li ha abbandonati in fasce a un triste destino fatto di stenti e povertà. A quel punto Melek e Nuh partono alla ricerca della madre per rivendicare i propri diritti.

Il destino dei due fratelli è destinato a incrociarsi con quello di Cihan, il figlio maggiore di Samet, e di Sevilay, nipote del magnate e figlia della sorella Hikmet, già promessa in sposa a un uomo molto ricco. Malgrado i tentativi da parte di Sumru di nasconderli e tenerli distanti dalla sua nuova famiglia, Melek e Nuh riusciranno a entrare nel cuore della famiglia e soprattutto a toccare quelli di Cihan e Sevilay.

La notte nel cuore, un cast di nomi già noti al pubblico italiano

Nel cast de La notte nel cuore sono presenti diversi volti già noti al pubblico di casa nostra. Tra questi Esra Dermancioglu, la perfida Behice di Terra Amara, qui nei panni di Hikme. Ma ci sono Bulent Polat (il tuttofare Gaffur sempre di Terra Amara) e soprattutto Aras Aydin, visto di recente nella parte del controverso Behram di Tradimento e che ne La notte del cuore reciterà nel ruolo di Nuh, uno dei gemelli abbandonati.

Protagonista della dizi, nel ruolo di Sumru, sarà Ece Uslu (anche lei già vista nella serie Come sorelle, andata in onda su Canale 5 tra luglio e agosto 2020). Per il ruolo di Melek è stata scelta Hafsanur Sancaktutan. Il ricco Samet avrà invece il volto di Burak Sergen (il genitore del diabolico Emir in Endless Love).