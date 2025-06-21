La notte nel cuore, cambio programmazione: cosa succederà alla soap

Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione de La notte nel cuore. Ecco cosa cambia per la nuova soap turca di Canale 5.

Cambio di programmazione per La notte nel cuore. Lo riporta la guida tv ufficiale di Mediaset. La nuova dizi di Canale 5 si sta difendendo molto bene nella gara dell’Auditel. Gli ascolti della soap turca continuano a essere positivi nella fascia di prime time. Anche la scorsa domenica La notte nel cuore ha sbaragliato la concorrenza nella fascia serale.

La serie con Ece Uslu – l’attrice turca già nota al pubblico italiano per la parte di Cahide Esen Karalar nella serie Come sorelle, trasmessa in prima serata da Canale 5 nell’estate 2020 – è arrivata a sfiorare il muro dei due milioni di telespettatori attestandosi al 15% di share in prime time (con picchi del 18%).

Battuta nettamente la concorrenza di Rai 1, che ha mandato in onda le repliche della fiction Màkari con Claudio Gioè (ferma alla soglia del 12%). Ecco cosa succederà a La notte nel cuore con il cambio di programmazione deciso dai vertici di Cologno Monzese.

Cambio di programmazione per La notte nel cuore

Domenica 22 giugno la soap La notte nel cuore andrà in onda su Canale 5 fino a mezzanotte e quaranta, circa una ventina di minuti più del solito. Durata maggiore dunque per la dizi ambientata in Cappadocia. Mediaset ha deciso di allungare la durata complessiva della serie turca, che andrà in onda a partire dalle 21:35 circa fino alle 00:40.

La notte del cuore dunque non saluterà il pubblico verso le 00:15, come successo durante le ultime settimane di messa in onda. Complessivamente verranno trasmessi circa 20 minuti in più. In questa maniera salterà il consueto daytime de L’Isola dei famosi, andato finora in onda nella seconda serata della domenica. L’allungo nella seconda serata di domenica non sarà però l’unico cambio di programmazione per La notte nel cuore.

A partire da venerdì 27 giugno, infatti, la nuova soap turca prenderà il posto di Tradimento nella fascia del venerdì sera sula rete ammiraglia di Mediaset. L’azienda ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti con La notte nel cuore in concomitanza con l’inizio della pausa estiva della serie con Vahide Perçin nei panni dell’ex giudice di famiglia Güzide Özgüder.

Per il momento dunque La notte nel cuore andrà in onda sia il venerdì che la domenica sera. Nella puntata di domenica 22 giugno Nuh verrà arrestato con l’accusa di omicidio. La notizia sconvolgerà Melek che si attiverà subito per far scagionare il fratello e dimostrare la sua innocenza. Al suo fianco ci sarà Cihan che assumerà un legale per aiutare Nuh a uscire di prigione.

Cihan e Sevilay decideranno di sposarsi, con la promessa però di separarsi il prima possibile. Harika rimarrà ferita a causa di un incidente domestico, mentre Sumru faticherà a riconquistare la fiducia dei suoi figli. Nel frattempo Cihan scoprirà nuove prove a favore di Nuh, mentre una donna misteriosa di nome Sevilay Gunser si presenterà in carcere affermando di essere una parente.