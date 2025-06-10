La notte nel cuore anticipazioni: verrà a galla una verità agghiacciante

Una terribile e amara verità si farà strada nei prossimi appuntamenti con i protagonisti del La notte nel cuore.

Si infittiscono le trame de La notte nel cuore. Nelle prossime puntate, rivelano le anticipazioni, emergerà una verità raggelante. Negli scorsi appuntamenti con la nuova dizi turca di Canale 5 Nuh ha salvato la vita a Sumru durante un incendio. Samet gli è stato molto riconoscente per il salvataggio. Sansalan ha proposto al giovane un lavoro come autista e Nhu ha accettato.

Così facendo Nuh ha potuto riunirsi a Melek, la sorella che già lavorava come fisioterapista per la famiglia Sansalan. La presenza dei due fratelli nella villa però ha uno scopo ben preciso: la vendetta nei confronti di Sumru, la donna che li ha abbandonati in fasce dopo averli messi al mondo. Nuh e Melek vogliono sapere perché la madre li ha lasciati al loro destino, ma anche che paghi per tutte le sofferenze che ha arrecato loro.

Anticipazioni La notte nel cuore: emerge una verità agghiacciante

Dalle anticipazioni della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 15 giugno emerge che Sumru rivelerà a sua madre che Nuh e Melek sono i suoi figli e di averli abbandonati quando ancora erano in fasce. Sumru svelerà il suo segreto alla madre nel corso della quarta puntata. Nihayet rimarrà senza parole e chiederà alla figlia le ragioni di un simile gesto.

Il passato tornerà a farsi sentire per Sumru. Nuh infatti le intimerà di rivelare a Samet e a tutta la famiglia Sansalan di aver abbandonato lui e la sorella Melek subito dopo averli messi al mondo. Per rivelare a tutti i suoi familiari questa macchia che grava sul suo passato le darà una settimana di tempo. Per la donna non saranno giorni facili. Nuh non farà altro che ricordarle che il tempo sta per scadere.

Nihayet, la madre di Sumru, sentirà una conversazione in cui Nuh ricorda a sua figlia che a mezzanotte scadrà il tempo che le ha concesso. Perciò prenderà in disparte Sumru per metterla alle strette. A quel punto, sfinita a causa dello stress, la donna le rivelerà la verità: Nuh e Melek sono suoi figli, lei li ha abbandonati. Nihayet stenterà a credere alle sue orecchie.

Dopo aver chiesto a Sumru come ha potuto fare una cosa del genere, si farà raccontare per filo e per segno quanto accaduto. La figlia comincerà a spiegarle di essere andata ad Ankara per lavoro e di aver cominciato a insegnare nel villaggio. Inizialmente le cose andavano bene. Poi è cambiato tutto. In quel frangente delle urla interromperanno il confronto tra madre e figlia.

Un video e un dramma interrompono il confronto tra Nihayet e Sumru

Al piano di sotto Harika sarà impegnata a proiettare un video che mira a screditare Sevilay durante la sera prima delle nozze con Cihan. Nel frattempo Nuh sarà sempre più determinato a rivelare a tutti la verità su Sumru, dato che il tempo è scaduto. Ma deciderà di darle un altro giorno di tempo. Nihayet parlerà ancora con la figlia, facendole presente che quando Samet lo verrà a sapere divorzierà da lei e i suoi figli non vorranno più parlarle.

Ancora una volta la loro conversazione verrà interrotta. Stavolta a spezzare il filo dei loro discorsi sarà Samet, venuto a dire alla moglie che Hikmet ha avuto un infarto. Nuh accompagnerà sua madre in ospedale insieme a Melek e la donna li scongiurerà di far pagare lei ma non di non rovinare la sua famiglia.