La notte nel cuore, anticipazioni turche: Canan si riprende tutto, è panico

Nelle prossime puntate de La notte del cuore Canan si rivelerà più furba di Halil e si riprenderà tutto. Facciamo qualche passo indietro: negli episodi della dizi andati in onda in Italia Halil ha iniziato a fare la corte a Canan dopo aver finto di averla incontrata casualmente. I suoi modi gentili hanno conquistato la donna, che ha cominciato a fidarsi di lui.

Canan successivamente è caduta nella trappola di un incontro organizzato da Halil con un amico esperto in cose finanziare. Avendo sentito dai discorsi dei due uomini della possibilità di ottenere il 40% da un certo tipo di investimenti, la donna ha prelevato tutti i suoi risparmi in banca per entrare in affari con loro. Così Canan ha dato la bellezza di 500.000 dollari ad Halil, ignara della truffa che l’uomo aveva in serbo per lei.

La notte nel cuore, anticipazioni: Canan si riprenderà tutti i soldi

Le anticipazioni turche de La notte nel cuore rivelano che Canan si metterà sulle tracce di Halil e riuscirà a beffare il truffatore che insieme a Hikmet l’aveva individuata come “preda” perfetta per via della sua situazione vulnerabile e della disponibilità economica. La moglie di Bünyamin troverà il suo nascondiglio e si prenderà la borsa di denaro.

In questo modo la donna recupererà i suoi risparmi. E quando Halil e Hikmet torneranno per prendere i soldi, si troveranno con un pugno di mosche in mano. Nel frattempo Bunyamin e Canan saranno andati in banca a depositare la sostanziosa somma di denaro. Il recuperò arriverà al termine di una prova difficile da superare per i due sposi.

Bunyamin vedrà per caso una foto di Canan in compagnia di Halil. Convinto di essere stato tradito, le farà una scenata di gelosia. Mentre i due saranno impegnati a discutere arriverà Turkan, che rivelerà a Canan di essere stata tradita dal marito: con lei. A quel punto tutto sembrerà finito tra i due coniugi.

In più Canan svuoterà il conto a Bunyamin che, accortosi di essere rimasto al verde, la affronterà. I due arriveranno alla conclusione che Halil ha sedotto Canan soltanto per truffarla. La scoperta li porterà a unire nuovamente le forze per mettersi alla ricerca di Halil. Canan alla fine riuscirà a rintracciare dove vive il padre di Nuh e Melek.

A indirizzarla verso di lui sarà Recep, un tassista di sua vecchia conoscenza che le rivelerà di aver accompagnato Halil fuori città, a casa di Mehmet. La donna arriverà da Mehmet e si sentirà dire che Halil è andato via. La moglie di Bunyami spiegherà che si tratta di un uomo pericoloso e non escluderà che insieme a Hikmet non possa aver nascosto un corpo nella casa presa in affitto.

Marito e moglie entreranno nella casa senza però trovare nulla. Noteranno però un deposito chiuso da un lucchetto e riusciranno a entrare da una porta secondaria. Qui Canan troverà i soldi che le erano stati rubati da Canan. E quando Halil e Hikmet torneranno a prendere il bottino si incolperanno a vicenda per il fallimento del piano.