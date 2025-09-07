La notte nel cuore, anticipazioni stasera 7 settembre 2025: Melek, in tribunale si compie il dramma

Intrighi, rancori e amori impossibili tornano protagonisti questa sera, domenica 7 settembre alle 21.30 su Canale 5, con una nuova puntata di La notte nel cuore. Al centro della vicenda ci sarà ancora una volta Melek, il suo destino incerto e il coraggio di chi tenta di salvarla, mentre oscuri complotti minacciano di schiacciarla.

Melek di nuovo in cella, le mosse di Hikmet

Dopo le dimissioni dall’ospedale, Cihan viene chiamato a testimoniare in tribunale e senza alcun dubbio indica Melek come colei che ha sparato. La sua deposizione è decisiva: il giudice dispone che la ragazza resti in carcere, aggravando la sofferenza di chi la sostiene. Nuh, sconvolto, pensa di vendicarsi da solo, ma Tahsin lo dissuade assicurandogli che un piano è già pronto per liberarla.

Mentre Melek combatte tra le mura del carcere, Hikmet non smette di tessere inganni: cerca di insinuare a Samet il sospetto di una relazione tra Sumru e Tahsin e continua a destabilizzare chiunque lo circondi. Intanto Esat, accecato dalla collera, si scaglia contro Sumru, accusandola di collusioni con Nuh e Tahsin, arrivando persino a devastare la bottega di tappeti.

Il nuovo ruolo di Nuh e il ritorno di Sumru

Tahsin affida a Nuh un compito decisivo: lo nomina amministratore dell’hotel. Forte della nuova posizione, Nuh rimuove Samet, Cihan ed Esat, cambiando radicalmente gli equilibri di potere. Una mossa che spaventa Hikmet, il quale teme di perdere presa persino su Sevilay, ormai sempre più vicina a Tahsin. Per correre ai ripari, convince Samet a ritirare la causa di paternità.

Mentre gli scontri di potere si moltiplicano, Sumru decide di affrontare il passato. Torna alla villa e si dichiara pronta a un nuovo test del DNA, pur di riportare alla luce la verità. Animata dal desiderio di ricucire il rapporto con la figlia, cerca di incontrare Melek in carcere. Il primo tentativo fallisce per mancanza di documenti, ma grazie all’intervento di Tahsin, ottiene un permesso speciale dalla procura e riesce finalmente a rivedere la giovane.