La notte nel cuore, anticipazioni: Sevilay e l’amara verità scoperta

La puntata de La notte nel cuore di domenica 10 agosto si preannuncia ad alta tensione. Per Sevilay arriverà il momento di fare i conti con un’amara verità – e non sarà la sola. Negli episodi precedenti della dizi in onda alle 21:20 di domenica Sumru e Nihayet si sono viste cacciare di casa quando Hikmet ha svelato a Samet che sua moglie è la madre biologica di Nuh e Melek.

Incollerito come non mai, Samet ha allontanato dalla villa le due donne con l’aiuto dei suoi uomini, lasciandole in mezzo alla strada. Non pago, ha deciso di dare una lezione anche ai gemelli ordinando di malmenarli per costringerli a fare il nome del loro protettore. Melek e Nuh si sono limitati a ribadire di essersi introdotti nella vila soltanto per ritrovare la madre che li aveva abbandonati subito dopo la nascita.

La notte nel cuore, spoiler: Sevilay scopre un’amara verità

Nella dodicesima puntata de La notte nel cuore in onda su Canale 5 alle 21:20 di domenica prossima, 10 agosto, si parlerà di un imminente divorzio in casa Sansalan. Sevilay infatti annuncerà la sua intenzione di mettere fine al matrimonio con Cihan. Intanto Hikmet arriverà a minacciare Nuh. Ma Sevilay non si farà intimidire.

Spazio anche per l’intervento di Tahsin, che continuerà a dare supporto ai gemelli. In mezzo a tutto questo, Sevilay dovrà fare i conti con un’amara scoperta. Sì, perché Nihayet le svelerà la vera ragione che ha spinto i suoi parenti a insistere tanto per farle celebrare il matrimonio combinato con suo cugino.

Ormai esausta a causa degli ultimi eventi, Sevilay annuncerà di voler divorziare da Cihan. Hikmet, rimasta da sola con la figlia, lancerà pesanti minacce all’indirizzo di Nuh. La ragazza però non si farà impressionare dalle parole aggressive della madre. Rimarrà ferma sulla sua posizione, determinata a troncare l’unione forzata con il figlio di zio Samet.

Nel frattempo Tahsin non farà mandare il suo supporto a Nuh e Melek. Forte della sua posizione, l’imprenditore rimarrà al fianco dei gemelli e farà loro sapere che la sua vendetta è appena all’inizio. Tahsin così affronterà a viso aperto Samet. Durante lo scontro, lo informerà di essere perfettamente al corrente della falsa malattia terminale – il cancro, dal quale l’uomo è guarito due anni prima – usata come pretesto per spingere Cihan a sposare Sevilay.

Al tempo stesso smaschererà ulteriormente il rivale rivelandogli di sapere benissimo che le nozze tra il figlio e sua nipote sono una mera unione di facciata, celebrata con l’inganno e la manipolazione per lucrare vantaggi ben precisi. Contestualmente, Nihayet si recherà a fare visita a Sevilay per confidarle il vero motivo per cui i suoi familiari hanno tanto spinto affinché lei e Cihan convolassero a nozze.

L’anziana donna rivelerà a Sevilay che è solo grazie a quel matrimonio senza amore che la sua famiglia avrebbe potuto mettere le mani sopra una sostanziosa eredità.