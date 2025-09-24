La Notte nel Cuore, anticipazioni: l’annuncio del divorzio, poi il caos

Un divorzio annunciato prima del caos. Con questo slogan si potrebbe sintetizzare la puntata de La notte del cuore che andrà in onda la prossima domenica (28 settembre) nella prima serata di Canale 5. Nel frattempo la dizi con Ece Uslu continua a far registrare ottimi ascolti sulla rete ammiraglia Mediaset.

La puntata trasmessa lo scorso 21 settembre ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.148.000 spettatori di media, facendo registrare uno share del 16.8% che ha permesso alla soap ambientata in Cappadocia di imporsi, seppure di poco. sulla fiction di Rai 1, Imma Tataranni, ferma al 16,6%.

Anticipazioni de La notte nel cuore: divorzio in vista, poi scoppia il caos

Le anticipazioni della puntata di domenica 28 settembre de La notte nel cuore rivelano che Cihan sarà pronto a concedere il divorzio a Sevilay. Sumru intanto, grazie a Tashin, diventerà la nuova proprietaria del negozio di tappeti di Gurcan. Invece Esat continuerà a nascondersi da Cihan che non smetterà di dargli la caccia per fargli pagare a caro prezzo il pagamento di Melek.

La puntata del 28 settembre ripartirà da un momento drammatico: Melek e Sevilay sull’orlo di un precipizio a bordo della loro macchina. Vedendo la figlia in pericolo di vita, Hikmet chiamerà subito i soccorsi e si metterà in contatto con Cihan che anche a distanza proverà a darle dei consigli per evitare la disgrazia.

Le due giovani verranno in qualche modo salvate e una volta evitato il peggio saranno accompagnate in ospedale per fare degli accertamenti. Qui si presenteranno anche Cihan e Nuh che si metteranno a litigare per l’ennesima volta. Cihan chiederà perdono a Melek che però non vorrà sapere di avere a che fare con lui.

A quel punto il giovane Sansalan rimarrà solo con Sevilay alla quale chiederà scusa per tutta la sofferenza che le ha arrecato. Cihan prometterà di concederle il divorzio. Un’inversione di rotta in piena regola per il figlio di Samet, ormai consapevole degli errori commessi in passato e determinato a rimediare in qualche maniera ai suoi sbagli.

Nel frattempo le due ragazze lasceranno l’ospedale e Nuh le accompagnerà fino a casa di Tahsin. L’uomo intanto avrà fatto un grosso regalo a Sumru comprandole il negozio di tappeti di Gurcan dopo averlo soffiato a Samet. Non ci sarà pace invece per Esat, che non smetterà di nascondersi dalla vendetta di Cihan, furioso per il rapimento di Melek.

Cihan farà di tutto per scovare Esat arrivando a fargli bloccare conti e carte di credito. Il primogenito di Samet non lascerà nulla di intentato per punire il fratellastro. A casa di Tahsin invece il clima sarà molto più rilassato. Nuh rivelerà tutta la sua emozione per il momento in cui ha potuto ascoltare per la prima volta il battito del suo nipotino, il piccolo portato in grembo da Melek.