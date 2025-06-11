La notte nel cuore anticipazioni: la vita di Hikmet appesa ad un filo, morirà?

Le soap turche hanno abituato gli spettatori a un vortice di intrighi, sotterfugi e colpi di scena. Uno schema rispettato alla perfezione anche nella nuova dizi di Canale 5: La notte nel cuore. Nella puntata in onda domenica 15 giugno alle 21:30 su Canale 5 Hikmet verrà ricoverata d’urgenza in ospedale. Riuscirà a cavarsela o rischierà seriamente di perdere la vita?

Nel frattempo non ci sarà pace Sumru. Situazione spinosa per la donna, sempre sotto ricatto da parte di Nuh e Melek che non cesseranno di metterle pressione per farle rivelare a tutti una verità sconvolgente: il fatto di averli abbandonati appena nati. Anche in questo caso ci sarà una svolta. Sumru deciderà di ammettere pubblicamente le sue responsabilità?

La notte nel cuore, anticipazioni: Hikmet rischia di morire?

Altri inganni in vista per per la famiglia Sansalan nella puntata di domenica 15 giugno. Hikmet infatti accuserà un malore o, meglio, farà finta di star male. La donna infatti, scaltra e calcolatrice come sempre, fingerà di aver avuto un attacco di cuore e si farà ricoverare d’urgenza. Il finto infarto fa parte di un piano organizzato con la complicità del fratello Samet. A quale scopo? Costringere Sevilay a sposare Cihan. Il matrimonio è stato voluto da Samet, venuto a sapere che il padre della ragazza è molto ricco.

Nel frattempo tra Cihan e Melek maturerà una sintonia sempre maggiore. Cihan condividerà con lei il dolore per aver perso prematuramente la madre e i due giovani scopriranno di essere accomunati da esperienze simili. In parallelo Nuh aiuterà Sevilay a evitare il matrimonio combinato con Cihan mentre Hikmet e Samet orchestreranno la loro macchinazione per farla sposare il prima possibile con Cihan.

Sumru invece non smetterà di vivere nell’angoscia. I suoi figli biologici, Nuh e Melek, continueranno a ricattarla e a esercitare pressioni. Il loro intento è quello di farle rivelare in pubblico la verità sul loro abbandono. La famiglia Sansalan organizzerà i preparativi per le nozze tra Sevilay e Cihan avviando la tradizionale cerimonia dell’henné. L’evento farà emergere con prepotenza le tensioni preesistenti all’interno della famiglia.

Harika preparerà la festa che però si concluderà in maniera spiacevole per Sevilay. La giovane dovrà fare i conti con una pubblica umiliazione. Deciderà così di fuggire per rifarsi una vita altrove, lontano da quel posto. Un altro colpo di scena si consumerà quando Sumru si deciderà di rivelare a sua madre la verità sull’abbandono di Nuh e Melek. Nelle precedenti puntate i due fratelli hanno ricattato la loro madre biologica.

Nuh e Melek hanno dato una settimana di tempo a Sumru per confessare alla sua famiglia di averli abbandonati quando erano ancora in fasce. Tra le altre cose, Nuh ha salvato Sumru da un incendio scoppiato nella casa di campagna della famiglia Sansalan.