La notte nel cuore, anticipazioni fino al 15 luglio: chi finisce in terapia intensiva

Nella puntata di martedì 15 luglio de La notte nel cuore uno dei protagonisti della nuova serie turca di Canale 5 finirà in terapia intensiva. Altro colpo di scena dunque per la dizi con Ece Uslu (Cahide di Come sorelle), Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love).

In via eccezionale La notte nel cuore andrà in onda martedì 15 luglio per lasciare spazio alla finalissima del Mondiale per club che si svolgerà domenica 13 luglio. Dalla prossima settimana invece la soap ambientata in Cappadocia tornerà regolarmente in onda la domenica (20 luglio), sempre nella consueta fascia serale a partire dalle 21:35.

La notte nel cuore, anticipazioni della puntata del 15 luglio: drammatico ricovero in terapia intensiva

Momenti di forte angoscia nella puntata in onda il 15 luglio de La notte nel cuore. Sumru infatti si sentirà improvvisamente male. Il malore porterà allo svenimento della madre di Nuh e Melek che dovrà essere portata urgentemente in ospedale. Le condizioni della donna non saranno certo le migliori, al punto che Sumru finirà per essere ricoverata in terapia intensiva.

Sumru perderà i sensi durante un duro confronto tra Esat e Nuh in occasione di una cena che vedrà Tashin ospite a casa della famiglia Sansalan. Il figlio di Samet si presenterà durante la serata, furioso per il dispetto fattogli dall’autista, che lo ha abbandonato in mezzo al nulla. Così Esat metterà con le spalle al muro Nuh, obbligandolo a rivelare la sua vera identità.

Il fratello di Melek però farà scena muta. Lascerà che a rispondere sia Sumru che tuttavia si sentirà male. Svenendo, la donna sbatterà la testa e dovrà essere ricoverata in terapia intensiva. Nel frattempo Hikmet continuerà a indagare sul suo passato, facendo emergere rivelazioni di grande importanza. Il quadro clinico di Sumru intanto si rivelerà ben più grave del previsto. I medici del reparto di terapia intensiva non ne faranno mistero ai familiari, accorsi in ospedale dopo lo svenimento e il ricovero della donna.

Anche i due gemelli Nuh e Melek, considerata la drammaticità della situazione, si presenteranno al capezzale della madre per accertarsi in prima persona di quanto sta accadendo. Tutto però si risolverà per il meglio, almeno sul piano della salute fisica. Sempre più diffidente, Hikmet deciderà di recarsi ad Aksu, intenzionata a ottenere risposte certe. La donna scoprirà che Nuh e Melek sono figli illegittimi di Sumru e non esiterà a sfruttare questa preziosa informazione.

Hikmet deciderà di tenere per sé almeno per il momento il segreto di Sumru, decisa a sganciare la “bomba” al momento opportuno per screditare la cognata. Intanto non perderà occasione per punzecchiarla non risparmiandole allusioni anche davanti a Samet. Intanto Cihan farà assumere Melek come sua nuova assistente personale. La decisione però lo porterà a scontrarsi con il padre, completamente contrario alla presenza della giovane nella sua vita professionale.