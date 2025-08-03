La Notte nel cuore, anticipazioni domenica 3 agosto: Melek scopre di essere incinta, Sevilay fa i conti con una dolorosa verità

Oggi, domenica 3 agosto, torna in onda La notte nel cuore con una puntata destinata a tracciare un prima e un dopo nelle trame della soap turca di Canale 5. Sia Melek che Sevilay dovranno fare i conti con novità inaspettate destinare a segnare una svolta decisiva nelle loro vite. Per le due giovani nulla sarà come prima.

Melek scoprirà di essere incinta mentre Sevilay dovrà fare i conti con una verità molto dolorosa. Momento critico anche per Sumru, costretta a subire la terribile vendetta di Samet. Nelle puntate precedenti le rivelazioni di Hikmet sul legame tra Sumru e i due gemelli hanno provocato la cacciata della donna dalla villa.

Hikmet ha anche spinto i nipoti Harika e Esat a sottoporsi al test del DNA per verificare se sono davvero figli del fratello. Nel frattempo, grazie all’aiuto della talpa di Tahsin, Nuh e Melek sono riusciti a sottrarsi al sequestro dei Sansalan, I gemelli hanno giurato vendetta e Cihan ha finito per fare a pugni con Nuh in mezzo alla strada.

La notte nel cuore, spoiler puntata di domenica 3 agosto: Melek incinta, Sevilay scopre una verità che fa male

Nella puntata in onda nella prima serata di stasera su Canale 5, Samet si guarderà bene dal perdonare Sumru. Giusto al contrario, convocherà la stampa per annunciare l’imminente divorzio. In questo modo impedirà a Sumru di trovare lavoro nel settore alberghiero. Preoccupata per Enise, Melek andrà a trovarla.

Così facendo incontrerà Sumru che si mostrerà molto felice di vederla e manifesterà il suo affetto per lei. Invece Nihayet non cesserà di essere ostile nei confronti della nipote. Tahsin chiederà un incontro a Cihan e Samet. I due avranno paura che l’imprenditore sia venuto a conoscenza dei loro debiti. Ma le cose non stanno così.

In realtà Tashin rivelerà loro di sapere benissimo che Samet è guarito dal cancro già da un paio di anni. Intanto Nihayet, furiosa per il trattamento ricevuto da Hikmet, deciderà di vendicarsi da par suo. Quando incontrerà Sevilay al mercato le rivelerà una dolorosa verità, una verità che tutti le nascondono: il fatto di essere stata adottata.

Scioccata dalla rivelazione, la giovane perderà il controllo. Così entrerà nella villa armata di un coltello e punterà l’arma alla gola di Hikmet, minacciando poi anche Samet per farsi dire una volta per tutte come stanno davvero le cose. Hikmet vorrà sapere chi ha parlato dell’adozione a Sevilay e i suoi sospetti cadranno subito su Nihayet.

Sapendo che Esma si sente costantemente con Enise, Hikmet a quel punto si scaglierà contro la ragazza per costringerla a dire dove mai si trovi Nihayet. Nel frattempo Sumru chiederà di essere assunta nel negozio di tappeti del signor Gürcan. Tahsin invece si lascerà andare rivelando a Nuh ulteriori dettagli del suo difficile passato con la madre. Infine Melek, insospettita dai continui malesseri che non le danno pace, si farà visitare. Scoprirà così di essere incinta di Cihan.