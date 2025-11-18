La Notte nel Cuore, anticipazioni: come muore Samet

Sansalan in lutto nella puntata de La notte nel cuore in onda su Canale 5 nella prima serata di stasera, martedì 18 novembre. Samet alla fine perderà la vita lasciando la famiglia senza il suo indiscusso – per quanto controverso – punto di riferimento. La morte del fratello impedirà a Hikmet, come sempre senza scrupoli, di portare avanti il suo piano contro Cihan.

La morte di Samet sarà solo il punto di partenza di una serie di eventi drammatici destinati a cambiare per sempre il corso delle cose. La scomparsa del patriarca dei Sansalan segnerà un punto di svolta per tutti i protagonisti, facendo emergere tensioni sotterranee e inaspettate rivelazioni già nella puntata in onda alle 21:20 di questa sera.

Anticipazioni La notte nel cuore: come morirà Samet

Tensione alle stelle nella puntata di stasera de La notte nel cuore. Le anticipazioni rivelano che Cihan verrà informato dell”improvvisa morte di Samet. La notizia raggiungerà il giovane Sanslan durante l’incontro con Hikmet per ottenere dalla zia la custodia legale del padre, e dunque il controllo delle quote azionarie.

Hikmet giudicherà troppo bassa l’offerta avanzata dal nipote e da Tahsin. Proprio quando i due saranno sul punto di accontentare le sue esose richieste arriverà la notizia della morte di Samet, sopraggiunta improvvisamente dopo diverse settimane di coma. Una disdetta per Hikmet, che così perderà l’unica leva a sua disposizione per estorcere denaro ai suoi avversari.

Cihan si preparerà ad andare ad Ankara a recuperare il corpo senza vita del padre. A occuparsi dell’organizzazione del funerale penserà Bunyamin. In tutto questo Sevilay riuscirà finalmente a incontrare suo fratello maggiore Andac dopo essersi fatta assumere nel suo stesso ufficio. La giovane intende conoscerlo prima di rivelargli la sua vera identità.

Sumru riferirà a Tahsin le bugie di Halil, che si difenderà affermando di non aver mai abusato della donna (anzi: a lasciarlo sarebbe stata lei, dirà). Sumru, sconvolta dai dubbi che vedrà affiorare in Tahsin davanti alle menzogne di Halil, lo lascerà e fuggirà in auto. Successivamente telefonerà a Nihayet per salutarla. Alla madre dirà di aver lasciato la Cappadocia.

Nuh chiederà a Nazim dove si trovi Sevilay. Nazim però si rifiuterà di dargli informazioni private su Sevilay. Successivamente Nuh si recherà da un medico per fare delle analisi e risalire alla causa dei suoi svenimenti. Sumru intanto, una volta lasciata la Cappadocia, si farà ospitare da una sua amica a Konya. Halil sarà pronto a dichiarare a Hikmet il suo amore.

Lei però non ricambierà per nulla i suoi sentimenti, tutta presa come sarà dal piano per rovinare Tahsin e i Sansalan. Sumru finalmente sembrerà felice. Questo almeno finché non verrà a sapere della morte di Samet e del crimine commesso da Esat. Tutti i Sansalan, accompagnati da Tahsin, Nazim e Turkan, assisteranno ai funerali di Samet.

Esat arriverà alla cerimonia con una strana scorta e non mancherà di scatenare forti reazioni. Sarà Halil a rendere nota la sua presenza, scontrandosi con Nihayet e Hikmet e attirandosi le ire di Tahsin.