La notte nel cuore, anticipazioni bomba: la verità sull’eredità di Samet, cosa c’è davvero nel testamento

Samet in gravi condizioni e già parte la corsa alla sua eredità tra i Sansalan, pronti a mettere le mani sul suo patrimonio. Ma cosa contiene veramente il testamento?

Un colpo di scena scuoterà come un terremoto le trame de La notte nel cuore: la morte di Samet. Il trapianto non basterà a salvare la vita al patriarca dei Sansalan. L’uomo peggiorerà improvvisamente e i medici lasceranno ben poche speranza alla sua famiglia. Toccherà a Cihan prendere in mano la situazione.

Per lui avrà inizio un periodo tormentato. Già prima del decesso di Samet si aprirà infatti la partita per l’eredità e il giovane Sansalan dovrà faticare per tenere a freno le ambizioni di Esat e Hikmet, pronti a estorcere denaro ai parenti. Ma ben presto tutti i pretendenti dovranno fare i conti con la verità contenuta nel testamento di Samet.

La notte nel cuore, spoiler drammatico: cosa contiene veramente il testamento di Samet

Esat, Hikmet e Halil, il padre dei gemelli, proveranno a racimolare una grossa somma di denaro prima di darsi alla fuga. Ma le cose prenderanno una piega ben diversa. Esat verrà arrestato per aver inscenato il rapimento di Esma. Hikmet invece avrà la tutela di Samet e cercherà di monetizzare il suo ruolo, rivendicato con forza da Cihan.

In cambio della tutela di suo fratello, zia Himet chiederà 5 milioni di dollari a Tahsin e Cihan. Poco prima della firma dell’assegno Samet però morirà e HIkmet rimarrà con un pugno di mosche. La donna passerà allora alle maniere forti con Esat – finito nel frattempo prima in manette e poi ai domiciliari – minacciandolo per avere il milione che avevano pattuito.

In caso contrario Hikmet rivelerà a Cihan che al volante dell’auto che ha speronato la macchina di Melek e Sevilay c’era proprio lui, Esat. Il giovane non si lascerà intimidire dalle minacce della zia e si dirà disposto a cederle tutta l’eredità di suo padre pur di liberarsi di lei. Nel frattempo giungerà il momento di andare dal notaio per la lettura del testamento.

Cihan, Esat, Harika, Bunyamin e Sumru si troveranno riuniti intorno a un tavolo per capire quanto spetta a ciascuno di loro. Ma li attenderà una sgradita sorpresa. Il notaio spiegherà a tutti che i giochi di borsa da parte di Samet non hanno prodotto che un debito di 60 milioni. Il consiglio dell’avvocato Nezim agli eredi sarà chiaro.

La cosa più ragionevole da fare sarà rinunciare alla propria quota, se non vogliono ereditare un debito pari a 12 milioni a testa. Tutti dunque rinunceranno all’eredità. Solo Bunyamin avrà uno scatto di rabbia, convinto che si tratti di un trucco per escluderlo dal patrimonio di famiglia. A infuriarsi di più, tuttavia, sarà Hikmet quando verrà a sapere da Esat che da lui non potrà avere nulla.

Del resto la sorella di Samet ha sempre agito solo allo scopo di mettere mano sui soldi dei Sansalan. Anche il piano criminale architettato con la complicità di Esat per far perdere il bambino a Melek nasceva dalla volontà di eliminare un altro pretendente alle quote ereditarie.