La Notte nel cuore, anticipazioni 2 settembre: perchè arrestano Melek

La notte nel cuore continua a essere una delle soap più seguite dal pubblico di Canale 5. La dizi con Ece Uslu ha mostrato di saper fare breccia nel cuore degli spettatori conquistando una fetta sempre crescente di ascolti. Le vicende di Melek e Nuh hanno toccato anche la soglia dei 2,2 milioni di spettatori con picchi del 19%.

A settembre La notte nel cuore raddoppierà i suoi appuntamenti. Andrà in onda anche di martedì oltre che la domenica sera. Il primo appuntamento con la nuova programmazione autunnale della soap è fissato per martedì 2 settembre. La puntata assisterà all’arresto di Melek. Ma cosa avrà portato in prigione la sorella di Nuh?

La notte nel cuore, spoiler 2 settembre: perché Melek viene arrestata

Ancora una puntata ad altissima tensione per La notte nel cuore. Le anticipazioni rivelano che nella puntata di martedì 2 settembre Melek sarà sul punto di suicidarsi. Solo il pensiero del bimbo che porta in grembo riuscirà a dissuaderla da un gesto estremo. La giovane infatti sarà tormentata dal pensiero di aver ucciso Cihan, il padre del piccolo che aspetta.

Il giovane Sansalan verrà infatti trovato ferito da un colpo di pistola e agonizzante da Bunyamin, Esat e Harika. Subito trasportato in ospedale, per lui si renderà necessario un intervento d’urgenza per salvargli la vita. A sparargli, si scoprirà, è stata proprio Melek, che ha affrontato Cihan dopo aver saputo che ha fatto picchiare suo fratello Nuh.

Cihan ordinerà il pestaggio di Nuh dopo il tentativo di fuga di Sevilay con lui. Soltanto il pronto intervento di Tahsin eviterà il peggio al giovane, ridotto in fin di vita. L’uomo – che si scoprirà essere il fratellastro di Samet e Hikmet – chiamerà un medico per prestare delle cure a Nuh, ma terrà Melek all’oscuro di quanto successo.

La ragazza verrà comunque a sapere del brutale pestaggio subito dal fratello e perderà il controllo dopo averlo visto così malconcio. A quel punto Melek si precipiterà a casa Sansalan, intenzionata ad affrontare Cihan. La giovane si presenterà armata e davanti alle provocazioni di Cihan in un impeto di rabbia aprirà il fuoco sull’uomo che ama, trasformatosi ormai nel suo peggior nemico.

Melek sarà convinta di averlo ucciso. Ma Cihan sopravvivrà e dopo essersi ripreso in ospedale rilascerà una dichiarazione alla polizia, anche se ancora convalescente. Il figlio di Samet denuncerà Melek, accusandola di avergli sparato. Tahsin nel frattempo, informato da Canan, preparerà la ragazza all’interrogatorio, consapevole che l’arresto non tarderà ad arrivare.

Di lì a poco infatti Melek finirà in prigione, tormentata dai rimorsi per aver aperto il fuoco su Cihan. La sorella di Nuh finirà così dietro le sbarre. Un epilogo drammatico per la giovane donna che nella puntata di domenica 31 agosto deciderà di non abortire il figlio che aspetta da Cihan. Tahsin invece rivelerà a Samet e Hikmet di essere loro fratello.