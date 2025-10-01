La notte nel cuore, anticipazioni 2 ottobre: la resa dei conti tra Nuh e Hikmet

Tensione altissima tra Nuh e Hikmet nella prossima puntata de La notte nel cuore. In precedenza la sorella di Samet ha messo seriamente in pericolo la vita di Melek ordinando al nipote Esat di speronare l’auto della giovane mentre si recava dal ginecologo. L’auto urtata dal veicolo di Esat si è fermata sull’orlo di un precipizio, in bilico tra la vita e la morte.

Solo in quel momento Hikmet si è accorta che in macchina c’era anche Sevilay, che si era offerta di accompagnare l’amica. A quel punto la donna ha allertato subito i soccorsi prima di mettersi in contatto con Cihan. Le due giovani si sono salvate e in ospedale, dove sono state portate per i controlli, sono arrivati anche Cihan e Nuh, subito sospettoso nei confronti di Hikmet.

La notte del cuore, spoiler 2 ottobre: Nuh e Hikmet ai ferri corti

Giovedì 2 ottobre andrà in onda la ventunesima puntata de La notte nel cuore. Le anticipazioni rivelano che Nuh arriverà a minacciare Hikmet, costringendola a confermare i suoi sospetti. La donna confesserà a Nuh di aver organizzato l’incidente per far perdere a sua sorella il bimbo che attende da Cihan.

Hikmet voleva dunque far abortire Melek. Fuori di sé dalla rabbia, Nuh impugnerà la pistola e la punterà contro la donna costringendola ad ammettere il suo ruolo nello speronamento che poteva costare caro alla sorella e alla donna che ama. Alla fine però si tratterrà e deciderà di risparmiarle la vita.

Anche Nuh e Sevilay litigheranno a causa della gelosia del fratello di Melek, che si renderà protagonista di una scenata dopo aver scoperto che la ragazza ha accettato un passaggio da Nazim quando le si è guastata l’auto. Sevilay, sconvolta dall’aggressività del fidanzato, se ne andrà via e penserà addirittura di troncare la relazione.

La giovane tornerà sui suoi passi quando Nuh le confesserà la sua paura di perderla. Nel frattempo Samet, impegnato a pedinare Sumru con la sua auto, sarà vittima di un grave incidente stradale. La donna non nasconderà la sua preoccupazione per le gravi condizioni del marito e dovrà sorbirsi anche la sfuriata di Esat, prontamente messo a tacere da zia Hikmet.

Sansalan si riprenderà, ma al risveglio scoprirà di avere bisogno di un trapianto di rene. A quel punto Samet confesserà ai medici che il rene di Bunyamin potrebbe essere compatibile, visto che si tratta di suo figlio. In seguito qualcuno affiggerà degli striscioni critici nei confronti di Sumru.

La madre di Nuh e Melek intanto avrà una colluttazione con l’anziano Azmi, un accusatore pronto a insinuare che sia l’amante di Tahsin. I due finiranno al comando di polizia mentre Nuh scoprirà che c’è lo zampino di Himet dietro all’incidente stradale che ha messo a repentaglio la vita di Melek. Samet infine sarà colpito da un arresto cardiaco.