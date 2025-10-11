La notte del cuore, Mediaset punta tutto sulla soap: in settimana doppio appuntamento

Sono previsti alcuni significativi cambiamenti nella programmazione Mediaset per quanto riguarda La notte nel cuore. La dizi turca con Sumru, Melek e Nuh da alcune settimana va in onda in formato raddoppiato. Doppio appuntamento per la soap, trasmessa la domenica e il giovedì in prima serata.

La notte nel cuore continuerà ad andare in onda due volte in settimana, ma la seconda messa in onda verrà spostata per lasciare spazio al nuovo appuntamento con Io Canto Family, il programma di canto in formato famiglia condotto in prima serata su Canale 5 da Michelle Hunziker e giunto alla sua seconda edizione.

La notte nel cuore, continua (con qualche variazione) il doppio appuntamento

Confermato dunque il “raddoppio” degli appuntamenti con La notte nel cuore. La soap con Ece Uslu continuerà ad andare in onda due volte a settimana anche nel periodo compreso tra il 13 e il 19 ottobre 2025. Mediaset continua dunque a puntare sulla dizi che in originale si intitola Siyah Kalp, ma con qualche variazione di peso.

La seconda messa in onda de La notte nel cuore verrà spostata al martedì. Il giovedì sera invece troverà spazio il nuovo appuntamento con Io Canto Family. Nessun cambio per La notte nel cuore per quanto concerne la puntata di domenica sera. La programmazione della soap cambia solamente in settimana. Il secondo episodio settimanale andrà in onda di martedì, non più il giovedì.

Il prossimo martedì (14 ottobre), La notte del cuore sarà chiamata a confrontarsi con il match degli azzurri del calcio, che si giocheranno una fetta importante della qualificazione mondiale con la selezione di Israele. Attualmente non sono in previsione altri cambiamenti di orario. Dunque la programmazione dovrebbe rimanere invariata anche nella settimana successiva.

Il cambio di programmazione nella settimana compresa tra il 13 e il 19 ottobre coinvolgerà come detto anche Io Canto Family. Il talent formato famiglia condotto da Michelle Hunziker non verrà più trasmesso nella prima serata del mercoledì ma slitterà al giorno successivo, andando a prendere il posto occupato nella serata del giovedì da La notte nel cuore.

Una variazione avvenuta in un momento importante per il programma. Giovedì 16 ottobre si svolgerà la semifinale che vede impegnate le coppie rimaste ancora in gara nella sfida che in palio ha l’accesso alla finale, pronte a giocarsi la possibilità di entrare in lizza per la vittoria finale e il montepremi di 50 mila euro.

La notte nel cuore, anticipazioni di martedì 14 ottobre

Nella puntata di martedì 14 ottobre 2025 Harika noterà Esma rientrare in una stanza privata dell’ospedale. La giovane così aggredirà verbalmente la domestica. Ci penserà Cihan ad accorrere in suo aiuto. Intanto Nuh, Melek e gli altri condivideranno l’idea di accordarsi con i Sansalan per mettere fine alle tensioni.

Tahsin porrà un’unica condizione a un eventuale accordo: il divorzio immediato tra Sumru e Samet. Verrà così organizzata una cena per mettere fine ai dissidi tra le due fazioni. Ma qualcosa di inatteso metterà scompiglio durante l’incontro pacificatore. Nuh riceverà una chiamata da Serhat, con la quale verrà messo al corrente dell’inquietante scomparsa di Tahsin. Sulla sua auto saranno ben visibili tre fori di proiettili insieme ad alcune tracce di sangue.