Enrico Papi punge Stefano De Martino: la stoccata non è passata in sordina. Cosa ha detto il conduttore di Sarabanda.Le frecciatine, in televisione, non mancano mai. La competizione sembra essere spietata soprattutto nel mondo dei quiz, dove accaparrarsi l’attenzione dei telespettatori è fondamentale per la buona riuscita della format. Questa volta, però, la stoccata non

Enrico Papi punge Stefano De Martino: la stoccata non è passata in sordina. Cosa ha detto il conduttore di Sarabanda.

Le frecciatine, in televisione, non mancano mai. La competizione sembra essere spietata soprattutto nel mondo dei quiz, dove accaparrarsi l’attenzione dei telespettatori è fondamentale per la buona riuscita della format. Questa volta, però, la stoccata non è passata sottobanco poiché il protagonista è uno dei conduttori più controversi di Mediaset.

Enrico Papi, infatti, negli ultimi giorni è al centro delle cronache rosa a causa di una presunta e velata frecciatina che avrebbe indirizzato al suo competitor, Stefano De Martino. Con il suo Sarabanda-lo storico game musicale ormai divenuto cult- il conduttore sta conquistando la fascia preserale di Canale 5, sfidando i suoi competitor.

La frecciatina di Enrico Papi a Stefano de Martino: cosa ha detto il conduttore

Nel promuovere il ritorno di Sarabanda, il timoniere ha deciso di porre l’accento sulle differenze tra il suo game e gli altri che affollano la stessa fascia oraria. Seppur non abbia fatto esplicitamente il suo nome, in molti hanno colto l’allusione ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino.

“Non sono gente qualsiasi, ma super preparata, come quelli dei quiz vecchio stile. Non sono concorrenti che vengono a giocare con la fortuna ma con un bagaglio di nozioni”. Poi ha rincarato la dose: “L’idea della lotteria e dell’azzardo non mi è mai piaciuta”.

Enrico Papi ha spiegato, dunque, che i concorrenti di Sarabanda giungono nello studio di Canale 5 con una buona preparazione, con conoscenze solide, come accadeva nei quiz di un tempo. In queste sue parole, in tanti hanno colto proprio un’allusione al meccanismo a pacchi di Affari Tuoi, che si basa sostanzialmente sul caso e sull’intuito dei partecipanti, più che su quesiti di cultura generale.

Papi ha poi analizzato i possibili motivi del successo di Sarabanda, nel corso di queste prime settimane infatti lo show ha toccato punte di share del 17%, sfidandosi apertamente con Reazione a Catena, un altro caposaldo del preserale firmato Rai. Il conduttore di Sarabanda, ha detto che il format funziona perché si basa essenzialmente su tre certezze: un marchio legato a Mediaset, una comunicazione universale, come quella musica musicale che arriva a tutti a prescindere dall’età anagrafica, e i concorrenti colti.

Nonostante, dunque, il panorama preserale sia fitto, Sarabanda ha trovato il suo spazio. È opportuno sottolineare che le parole di Enrico Papi non sono un attacco frontale a Stefano De Martino, ma un modo per difendere la particolarità e la singolarità del suo programma, ponendo l’accento sulle differenze tra i due format. Sebbene, Affari tuoi, sia seguitissimo si fonda, infatti, su dinamiche molto diverse. Quella che, dunque, è stata interpretata come una frecciatina a Stefano De Martino appare più una sorta di rivendicazione dell’identità di Sarabanda