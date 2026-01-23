La Forza di una donna, spoiler turco: doppio lutto per Bahar, tragedia imminente

La sorte tornerà ad accanirsi contro l’eroina de La forza di una donna. La vita ha riservato molti dolori a Bahar, costretta fin dai primi episodi della dizi a combattere duramente contro molte avversità. Ma quanto la attende nella terza stagione della soap in onda su Canale 5 segnerà per sempre il suo destino.

Per la protagonista si annuncia una vera e propria tragedia: un duplice lutto a distanza di poco tempo che lascerà una traccia profonda nella vita della protagonista, portandola a compiere scelte che fino a poco tempo prima apparivano impensabili. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

La forza di una donna, anticipazioni turche: un doppio lutto devasta Bahar

Un doppio, durissimo colpo. È quanto attende Bahar nella terza e ultima stagione de La forza di una donna. La situazione precipiterà quando la madre di Nisan e Doruk cadrà a terra priva di sensi, abbattuta da un malore. Arif sarà pronto a mettersi al volante della propria auto per raggiungere il prima possibile l’ospedale.

Insieme a lui saliranno in macchina anche Sarp e Hatice. Lungo il tragitto, tra la tensione, il piede sull’acceleratore e le discussioni con Sarp, Arif incorrerà in una distrazione fatale. Un camion travolgerà i quattro passeggeri del mezzo, passato con il rosso a un semaforo. Ad avere la peggio saranno la madre di Bahar e il padre dei suoi figli.

Hatice spirerà poco dopo il ricovero. Le condizioni di Sarp invece sembreranno in via di miglioramento, con i medici piuttosto ottimisti sull’evolversi della situazione. Ma alla fine anche il marito di Bahar perderà la vita. Una duplice, devastante tragedia per la protagonista. Tanto più che verrà alla luce un fatto inquietante.

Si scoprirà infatti la mano di Sirin dietro la morte di Sarp. La perfida sorellastra, pazza di gelosia per il riavvicinamento tra i due coniugi, disposti a darsi una seconda possibilità, approfitterà di un momento di distrazione generale per introdursi nella stanza di Sarp. Una volta qui, manometterà la flebo portando il cognato verso la morte.

La scomparsa di Sarp sarà a tutti gli effetti un omicidio anche se per il momento la “villain” per eccellenza de La forza di una donna riuscirà a farla franca e a rimanere impunita per il suo terribile gesto. Bahar aveva deciso di ricominciare con Sarp dopo che Sirin le aveva confessato di non aver mai avuto alcuna relazione con Cesmeli.

Avendo appreso dell’ennesima menzogna raccontata dalla riccia, Bahar si era riavvicinata al marito anche per il bene dei piccoli Nisan e Doruk. La tragica morte di Sarp la getterà nuovamente nello sconforto. In più la protagonista dovrà allontanare Arif dalla sua vita quando Sirin rivelerà ai nipotini che era lui a guidare l’auto nel momento dell’incidente che si sarebbe rivelato mortale per il loro papà e per la nonna.