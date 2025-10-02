La forza di una donna, spoiler: ottobre segnato da un terribile rapimento

Un rapimento agiterà le già turbolente acque in cui sono soliti navigare i protagonisti de La forza di una donna, la dizi turca di Canale 5 con Bahar come protagonista. Nelle scorse puntate Bahar ha lasciato Arif per non far soffrire la piccola Nisan. Intollerabile per la primogenita della protagonista il pensiero che sua madre potesse sposare un altro uomo dopo suo padre.

Così Bahar, seppure a malincuore, ha restituito a Arif l’anello di fidanzamento rifiutando la sua proposta di matrimonio. Una volta consumata la rottura tra i due, Yusuf ha messo la pulce nell’orecchio al figlio insinuando che Bahar lo abbia solo usato nel momento del bisogno prima di scaricarlo. Nel frattempo Nezir ha fatto mettere sotto controllo lei e i bambini sperando di catturare Sarp durante una visita a sua moglie.

La forza di una donna, anticipazioni: tutti in ansia per il rapimento

Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna dal 6 all’11 ottobre rivelano che Bahar non nasconderà la sua furia nei confronti di Enver, Hatice e delle sue amiche per averle celato tanto a lungo che Sarp è vivo. Enver, Ceyda e Yeliz tenteranno di spiegare che la dottoressa aveva vietato loro di provocarle forte emozioni. Ma la donna non vorrà sentire ragioni.

I pochi minuti di incontro con Sarp hanno lasciato in Bahar una gioia immensa ma anche una serie di domande da parte dei suoi figli alle quali lei per prima non sa dare alcuna risposta. Dopo aver messo a dormire i bambini Bahar affronterà la famiglia, colpevole ai suoi occhi di non averle rivelato che Sarp era ancora vivo e vegeto. Le spiegazioni ricevute la lasceranno insoddisfatta e profondamente delusa. Così Bahar dirà ai suoi cari di non volerli più vedere.

Intanto gli scagnozzi di Nezir non perderanno di vista le sue mosse. Ad accorgersi di tutto saranno Arif e Ceyda. I due amici capiranno che i due nuovi inquilini del palazzo sono lì per tenere d’occhio Bahar e i bambini e che il loro arrivo ha qualcosa a che fare con il ritorno di Sarp. Negli episodi de La forza di una donna dal 6 all’11 ottobre Enver si recherà in caffetteria ma non troverà Arif. Il sarto comincerà a preoccuparsi terribilmente nel momento in cui si accorgerà della presenza di macchie di sangue nel locale.

Il marito di Hatice chiederà subito aiuto. Ceyda capirà che Arif è stato rapito. La donna a quel punto chiederà aiuto agli uomini di Peyami per salvare il suo amico. In mano ai sequestratori Arif intanto se la vedrà brutta. I suoi rapitori lo picchieranno prima di lasciarlo di notte in un bosco abbandonato. Sarp nel frattempo si sentirà in colpa per la povertà in cui versano Bahar e i bambini. Così offrirà a Enver e Hatice del denaro da consegnare a Bahar. Il sarto però respingerà con rabbia i suoi soldi.