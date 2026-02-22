La Forza di una donna spoiler: Enver scosso tra strane visioni causa una tragedia

Drammi a non finire negli ultimi appuntamenti con La forza di una donna andati in onda a metà febbraio su Canale 5. Hatice non è sopravvissuta al tremendo incidente causato da Arif mentre sfrecciava per portare Bahar in ospedale. Sirin si è scusata con la sorellastra, che nel frattempo si è riconciliata con Sarp.

Il rinnovato idillio tra i due ha avuto breve durata. Mentre la coppia tornava a fare progetti per il futuro, Sirin progettava la morte del cognato. La perfida riccia è riuscita nel suo intento manomettendo la flebo che teneva in vita Cesmeli. La perdita del marito dopo quella della madre ha precipitato Bahar nella disperazione.

La forza di una donna, anticipazioni: dramma per Enver, scosso da strane visioni

La morte di Hatice ha devastato Enver che nelle scorse puntate ha cominciato ad aggirarsi come uno spettro a casa. Sirin è apparsa molto preoccupata per le condizioni di salute del padre. Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna in onda dal 23 al 28 febbraio rivelano che il sarto, ancora scosso, avrà delle strane visioni.

Enver continuerà a vedere il fantasma di Hatice e finirà per provocare un incendio in casa. Le fiamme divamperanno causando un danno gravissimo e irreparabile. Lui e Sirin dovranno trasferirsi da Bahar, con l’idea di spostarsi temporaneamente nell’appartamento di Sarp fino a quando non troveranno una definitiva sistemazione.

Nel frattempo Ceyda riceverà una chiamata urgente dalla sorella. La cantante dovrà partire in fretta per il suo paese. A quel punto chiederà aiuto a Emre. Il suo ex però si tirerà indietro dopo aver scoperto una verità che lo ha turbato profondamente. Intanto Sirin, rimasta sola con i piccoli Nisan e Doruk, dirà ai nipoti che Hatice e Sarp sono morti per mano di Arif.

I due bambini, profondamente condizionati dalle parole della zia, se la prenderanno con Arif, convinti da Sirin che sia responsabile diretto della morte della nonna e del papà. La febbre impedirà a Ceyda di andare al lavoro. Bahar la sostituirà a casa della signora Fazilet, scrittrice in crisi creativa che troverà nella vita e nella storia della donna una possibile fonte d’ispirazione.

Ceyda e Bahar decideranno di sottoporre Arda a un nuovo esame genetico per chiarire una volta per tutte se Emre sia o no suo padre. Arif intanto comincerà a lavorare proprio per Emre e si sente in debito di gratitudine verso Bahar e la sua famiglia. Enver racconterà a Ceyda del reggiseno trovato a casa di Sarp.

La donna intuirà a chi possa appartenere e ne parlerà con Bahar, che reagirà con rabbia contro Yusuf. Costretta ad assentarsi, Ceyda affiderà Arda a Enver. Ma il sarto, avendo altri impegni, sceglierà di portare il bambino da Emre. Nel frattempo Ceyda attenderà con grande ansia l’esito del test di paternità affidato a Jale, sperando finalmente di sapere come stanno le cose.