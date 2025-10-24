La Forza di una Donna, spoiler: Bahar riconosce il suo rapitore dalla voce

Nelle scorse puntate de La forza di una donna Bahar è caduta in una trappola. Convinta di incontrare Sarp, la protagonista della dizi turca di Canale 5 si è seduta sulla panchina di un albergo in attesa del marito che a lungo ha creduto morto. A raggiungerla però è stato uno sconosciuto che le ha parlato a lungo senza farsi vedere in faccia.

L’uomo ha fatto capire a Bahar di conoscere bene la storia della sua famiglia. Poi l’ha messa al corrente del fatto che i piccoli Doruk e Nisan erano stati rapiti e che si trovavano nelle sue mani. A quel punto l’anonimo rapitore ha detto alla donna di guardare la scena davanti a lei. Bahar ha visto così Sarp abbracciare i gemelli prima di raggiungere Piril.

In questo modo Bahar è venuta a sapere della nuova famiglia di suo marito. Ma non ha potuto in alcun modo affrontarlo, visto che il misterioso sconosciuto continuava a minacciarla usando i suoi figli. Nelle prossime puntate la protagonista riconoscerà la voce del sequestratore e capirà chi c’è dietro questo inquietante episodio.

La forza di una donna, anticipazioni: la voce tradisce il rapitore di Doruk e Nisan

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Sarp rapirà Bahar e i figli per trasferirli in uno chalet isolato. La convivenza forzata si rivelerà subito molto complicata. Anche perché la donna e i bambini saranno costretti a vivere in una casa priva di riscaldamento e di cibo, almeno per quanto riguarda il primo giorno.

Per giunta presto Bahar dovrà condividere lo stesso tetto con Piril e i suoi gemelli. A vegliare sulla loro sicurezza ci sarà Munir, il braccio destro di Sarp pronto a intervenire in caso di potenziali irruzioni dall’esterno. Un giorno però Bahar sentirà Munir parlare con Sarp usando la sua voce normale. E in lui riconoscerà l’enigmatico personaggio che le aveva detto del rapimento dei suoi figli.

A quel punto Bahar non perderà tempo e punterà il dito contro Munir. E quando Sarp difenderà il suo uomo dalle accuse la donna sarà pronta a accusare anche lui di essere complice del rapimento di Doruk e Nisan. Sarp chiederà alla moglie di calmarsi e di provare a spiegare tutto con calma. A quel punto la protagonista gli racconterà della trappola partita da un SMS inviato apparentemente a suo nome.

Davanti alla dettagliata descrizione fornita da Bahar, Sarp si convincerà che c’è del vero nel racconto della moglie. Così affronterà Munir – che in precedenza era stato ben attento a camuffare la voce per non farsi riconoscere da Bahar – per metterlo con le spalle al muro. Nel frattempo Bahar avrà un duro confronto con Piril. Sicura che sia stata lei ad organizzare tutto, arriverà a metterle le mani addosso.

Sarp infine convocherà i due e li costringerà ad ammettere le loro responsabilità. Pirli confesserà tutto giustificandosi con la paura di perdere suo marito. Sarp caccerà Munir dallo chalet mentre Piril continuerà a rimanere per proteggere i suoi figli.