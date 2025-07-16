La forza di una donna, spoiler: Arif confessa di essersi innamorato di Bahar, Bersan fuori controllo

Nelle nuove puntate in onda tra qualche settimana della dizi turca di Canale 5 La forza di una donna (Kadin il titolo originale), Arif rivelerà di essersi innamorato di Bahar. Ma l’uomo dovrà i conti con la variabile impazzita di Bersan e con la morte di sua madre, deceduta a causa di una malattia.

Bahar rimarrà vicina ad Arif in questo momento difficile malgrado le terapie alle quali dovrà sottoporsi dopo aver scoperto di essere affetta da anemia aplastica. Sul versante degli ascolti la soap con Özge Özpirinççi si sta difendendo molto bene con una media di 1,8 milioni di spettatori e uno share che si aggira tra il 19 e il 21% (con punte del 23%).

La forza di una donna, anticipazioni: Arif innamorato di Bahar, Bersan mina vagante

Nei prossimi episodi de La forza di una donna Arif confesserà a Enver i sentimenti che nutre per Bahar, la sua figliastra. La crescente vicinanza tra i due scatenerà la gelosia di Bersan, l’ex fidanzata di Arif. Successivamente Bahar tornerà a casa nel suo appartamento dopo essersi trasferita a casa di sua madre Hatice.

Il ritorno nella sua abitazione sarà la conseguenza dell’ennesima malignità della sorellastra Sirin. La madre di Bersan intanto confiderà a Ceyda di non avere più notizia della figlia. Così la donna convincerà Arif ad andare a casa della sua ex per sincerarsi che non le sia accaduto niente di male. Bussando alla porta di Bersan, l’uomo si accorgerà che è in perfetta salute.

Prima di fare ritorno al bar, sotto lo sguardo di Bahar, Arif sorriderà nel guardare il portone del palazzo in cui abita Bersan. Bahar si mostrerà gelosa e per la prima volta apparirà chiaro che non lo considera soltanto un amico. Successivamente la donna registrerà il numero della presunta amante di Sarp nel suo telefono, ignara che in realtà il recapito era quello di Sirin.

Un giorno sua figlia Nisan telefonerà per sbaglio al vecchio numero di Sirin. Le risponderà la nuova proprietaria del recapito. Non appena scoprirà che il numero di telefono apparteneva a una certa Sirin, Bahar comincerà a sospettare che il marito la tradisse con la sorellastra. Completamente fuori di sé, Bahar caccerà di casa Enver, il patrigno che si era trasferito da lei dopo l’ennesimo scontro con Sirin.

A quel punto Evner, per continuare a badare ai nipoti, chiederà a Enver di farlo alloggiare in una casa vicino a quella di Bahar. Arif si offrirà di ospitarlo nella propria abitazione e durante una cena gli confesserà di essere innamorato di Bahar. Nel frattempo la figliastra di Enver si metterà a cercare Jülide, la madre di Sarp.

Sempre più ossessionata da Bahar, Sirin continuerà a tormentare la sorellastra con delle telefonate anonime. Non solo: si metterà a pedinare Arif dopo averlo visto insieme ai nipoti Nisan e Doruk. Per conoscere Arif gli farà credere di aver bisogno di affittare un appartamento.