La Forza di una donna: Sarp scopre dov’è il corpo di sua madre

Nelle prossime puntate de La forza di una donna Sarp scoprirà dove si trova realmente il corpo di sua madre. Il marito di Bahar deciderà di indagare da solo dopo essere stato vittima di una serie di bugie e manipolazioni da parte di Piril e Suat che non si limiteranno a nascondergli il fatto che la sua famiglia è ancora in vita. I due mentiranno anche sulla morte di Julide, sua madre.

Sarp sentirà puzza di bruciato dopo aver parlato con Enver nel tentativo di scoprire cosa è successo nel giorno dell’incendio in cui Bahar e i suoi figli avrebbero perso la vita. Il marito di Hatice, messo alle strette da Sarp, si lascerà sfuggire che la donna è morta in un incidente, non in un incendio. A quel punto Sarp deciderà di far luce da sé sull’accaduto.

La Forza di una donna, anticipazioni: la sconvolgente scoperta di Sarp sul corpo di sua madre

Deciso a indagare in maniera autonoma, Sarp si munirà di una pala e andrà a scavare di notte sulle tombe di Bahar e dei bambini per constatare con i propri occhi se davvero sono sepolti nel cimitero. Lo scavo porterà alla luce una scoperta sconvolgente. Nelle tombe l’uomo troverà non sua moglie e i figli, ma il corpo di sua madre, deceduta pochi giorni prima.

A quel punto Sarp andrà su tutte le furie. Suat e Piril gli avevano infatti raccontato che sua madre era scappata dopo aver tentato di eliminare i bambini. L’uomo così si dirigerà verso la villa di Suat per affrontarlo. Le guardie non riusciranno a fermarlo e Suat si troverà davanti il genero completamente fuori di sé, intenzionato a sapere dove si trovano sua moglie e i bambini.

Suat non risponderà nulla e a quel punto Sarp lo aggredirà, minacciando di ucciderlo, pronto ad accusarlo di aver tolto di mezzo sua madre e di averla seppellita. E in effetti è stato proprio il suocere a far seppellire Julide – annegata in piscina – nella finta tomba di Bahar. In lacrime, Suat proclamerà la sua innocenza. Sarp, in preda al furore, gli punterà contro un’arma.

Solo l’arrivo di Munir eviterà il peggio impedendogli di fare fuoco. Sarp, sul punto di premere il grilletto, scapperà via lasciando Suat malconcio. Nelle puntate attualmente in onda in Italia Suat e Piril stanno cercando di riportare Sarp negli Stati Uniti. I due hanno scoperto non solo che Bahar è viva, ma anche che Julide è al corrente della verità.

In cambio del suo silenzio la madre di Sarp ha chiesto del denaro, inquietando non poco Suat, visto che Julide ha chiesto di rivedere suo figlio prima che riparta per gli Usa costringendo il padre di Piril a pagarla ancora. Dal canto suo Piril è riuscita a convincere il marito. Sarp però non smette di sognare Bahar e ha confessato alla sua nuova moglie di sentire un’inquietudine inspiegabile.