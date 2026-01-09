La Forza di una Donna, puntate drammatiche: la disperazione di Bahar per la morte di Hatice

Si annunciano momenti drammatici per la protagonista de La forza di una donna. Hatice perderà la vita lasciando sua figlia Bahar nella disperazione più totale. Una morte inaspettata dovuta a un tragico evento che vedrà coinvolti, oltre alla moglie di Enver, la stessa Bahar insieme a Arif e Sarp, ai ferri corti dopo l’arrivo di Cesmeli in condominio.

Per Bahar il trasferimento dell’ex marito nell’appartamento sopra quello che condivide con i piccoli Nisan e Doruk creerà una situazione tesa a causa dei continui contrasti tra Sarp e il rivale in amore Arif. Alla fine la donna deciderà per la sua quiete personale di tagliare i ponti con entrambi. I due uomini seppelliranno l’ascia di guerra soltanto davanti a un malore improvviso patito da Bahar.

La forza di una donna, anticipazioni: Hatice muore, dramma per Bahar

Un malore farà temere un ritorno della malattia di Bahar. Ad accorrere in suo aiuto ci saranno Hatice, Sarp e Arif, pronti a prendere la macchina per portarla al pronto soccorso. Alla guida dell’auto si troverà Arif. L’agitazione però gli causerà un brutto scherzo facendogli perdere il controllo del mezzo, che finirà per essere travolto da un camion.

Tutti i passeggeri verranno ricoverati in ospedale. Le situazioni più gravi appariranno fin da subito quelle di Sarp e Hatice, costretti a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Arif se la caverà con poche ferite e anche Bahar si riprenderà rapidamente. Ben diverso il discorso per Hatice: la donna infine non riuscirà a sopravvivere.

Anche Sirin si precipiterà in ospedale, preoccupatissima per le sorti della madre e disposta a tutto pur di salvarle la vita. Sconvolta all’idea di perdere Hatice, la riccia “villain” della dizi correrà nella stanza di Bahar per confessarle in lacrime la verità sui suoi reiterati tentativi di rovinarle la vita e distruggere il suo matrimonio.

Nel frattempo le condizioni di salute di Hatice si aggraveranno irrimediabilmente. Le conseguenze dell’impatto si riveleranno fatali per lei, ricoverata nel reparto di terapia intensiva accanto a Sarp. Cesmeli assisterà così insieme a Enver all’ultima grave crisi della suocera. Hatice raccomanderà al marito di prendersi cura di Sirin.

Sarà la sua ultima raccomandazione. Di lì a poco una forte insufficienza respiratoria le stroncherà la vita. A nulla servirà il pronto intervento del personale medico. Hatice morirà sotto gli occhi di Sarp. Quando avrà occasione di parlare a Bahar, a pezzi per la scomparsa della madre, l’uomo le racconterà che Hatice è volata via come un angelo, senza soffrire.

Per Bahar la scomparsa della madre sarà un dramma terribile, destinato a straziare la protagonista che nel giro di poco tempo dovrà fare i conti con un’altra devastante perdita destinata a cambiare per sempre la sua vita e quella dei suoi figli.