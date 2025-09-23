La forza di una donna, puntate drammatiche: Bahar scappa da Sarp ma Yieliz perderà la vita

Si infittiscono sempre più le trame de La forza di una donna. Nelle prossime puntate Bahar cercherà di scappare da Sarp e la dizi sarà funestata dal dramma della morte di Yeliz, la fidata amica e confidente della protagonista sempre pronta a darle una mano soprattutto dopo che il marito di Bahar è stato creduto morto.

Negli episodi andati in onda in Italia Sarp ha da poco scoperto che la sua famiglia è viva e che Bahar è malata. In ospedale l’uomo ha riabbracciato i figli, rimasti senza parole davanti al padre che credevano perduto per sempre. Per salvare la madre dei suoi figli Sarp ha dovuto però piegarsi al ricatto di Sirin, la sola a poter salvare Bahar donando il midollo compatibile per il trapianto.

La forza di una donna, spoiler: Bahar in fuga da Sarp, Yeliz muore

Nelle prossime puntate de La forza di una donna tutto inizialmente sembrerà portare al riavvicinamento tra Bahar e Sarp. Dopo il ritorno di Sarp la piccola Nisan soffrirà tantissimo al pensiero che la madre sposi un altro uomo. Così il matrimonio tra Bahar e Arif salterà. Per amore della figlia Bahar lascerà Arif.

Le cose però si complicheranno non poco quando Sarp farà rapire la sua famiglia per metterla al sicuro dalle grinfie di Nezir che per vendicarsi della morte del figlio ordinerà ai suoi scagnozzi di prelevare Bahar, Nisan e Doruk. Sarp così una sera porterà via moglie e figli per nasconderli in luogo isolato e lontano dagli uomini del boss.

Quando a casa di Bahar si presenteranno gli sgherri di Nezir troveranno soltanto Ceyda, Hatice e Yeliz. Ne nascerà una colluttazione durante la quale uno degli uomini del malvivente farà accidentalmente partire un colpo di pistola. Il proiettile colpirà Yeliz al cuore e si rivelerà fatale per l’amica di Bahar (che in un primo momento verrà tenuta all’oscuro della sua morte da Sarp).

Le cose si faranno ancora più difficili per Bahar quando arriveranno anche Piril e i gemelli. La donna sopporterà anche questa convivenza difficilissima fino a quando non verrà a sapere della morte di Yeliz nella notte del rapimento. Bahar accuserà Sarp di aver rovinato le loro vite, umiliandolo davanti a Piril.

Il suo unico pensiero sarà di andare al cimitero da Yeliz. Bahar chiederà così a Arif di venirla a prenderla. L’uomo si precipiterà da Bahar e dai bambini, che gli correranno incontro per abbracciarlo. Al ritorno dal cimitero, la donna confiderà all’amico la sua intenzione di denunciare Sarp alla polizia e di volersene andare via dalla casa dove è stata portata insieme ai figli.

Bahar chiederà aiuto ad Arif per portare lontano da Sarp lei e i suoi figli. L’uomo non potrà fare altro che appoggiarla assecondando il suo desiderio di scappare via da quel luogo ormai diventato una prigione per la protagonista de La forza di una donna.