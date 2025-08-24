La Forza di una donna, nuovi episodi: come muore Julide

Sarp Cesmeli nelle prossime puntate comincerà a fare delle indagini sulla morte di Bahar e dei bambini e sulla misteriosa scomparsa di sua madre Julide. Insospettito dallo strano lapsus di Enver che, messo alle strette, farà riferimento all’incidente in cui hanno perso la vita sua moglie e i figli, e non a un incendio, Sarp deciderà di indagare da sé.

Al tempo stesso, rivelano le anticipazioni, l’uomo indagherà su quanto accaduto a sua madre e chiederà aiuto a Suat e ai suoi uomini. Il suocero però cercherà di rimandare la questione più volte, in maniera molto sospetta, così da spingere il genero a rassegnarsi davanti alla totale assenza di notizia riguardanti Julide. Sarp ignora infatti che sua madre è morta. Ma come?

La Forza di una donna, anticipazioni: la verità sulla morte di Julide

Sarp non potrà immaginare cosa è accaduto a Julide, morta annegata all’interno della piscina della sua villa. A trovare il suo corpo senza vita nell’acqua sarà Piril. La nuova moglie di Sarp avviserà immediatamente il padre. Suat le suggerirà di non fare parola con il marito della morte di Julide.

Il padre di Piril chiederà poi ai suoi scagnozzi di seppellire il cadavere di Julide nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk per raccontare poi una serie di bugie al Sarp. Suat informerà il genero che sua madre ha fatto perdere ogni traccia di sé dopo aver cercato di eliminare i propri nipoti. Per Sarp sarà un colpo durissimo.

L’uomo si sentirà in colpa e scoppierà in un lungo pianto, colpevolizzandosi per aver dato una seconda possibilità a sua madre. Anche Piril comincerà a essere tormentata da pesanti sensi di colpa. Sarp deciderà comunque di indagare su quanto accaduto a Julide e chiederà aiuto proprio a Suat e ai suoi uomini, del tutto ignaro della messinscena di cui si sono resi protagonisti.

Nel frattempo Bahar comincerà a sospettare che Sarp sia vivo. La dottoressa la metterà al corrente che un uomo di nome Sarp si è presentato in ospedale per incontrare Enver, ricoverato per un’operazione di bypass. Bahar mostrerà l’immagine del marito all’ex moglie di Musa che con l’aiuto di Hatice cercherà di depistarla.

Le due donne tenteranno di far credere a Bahar che quel Sarp non è altro che il figlio della venditrice di frutta e verdura del quartiere. Negli episodi precedenti della dizi turca di Canale 5 Bahar è venuta a sapere che Sirin non potrà donarle il midollo osseo perché malata di epatite. Di conseguenza Hatice ha rivelato alla sua primogenita che potrebbe avere alcuni fratellastri che potrebbero risultare compatibili per il trapianto.

La donna ha deciso di mettersi sulla tracce dell’ex amante del primo marito. Successivamente Hatice riceverà la visita di Levent che la metterà al corrente del rapimento di Sirin da parte di Munir. Nel corso dell’incontro l’uomo consegnerà ad Hatice una lettera in cui Sarp le chiede notizie sulla morte di Bahar e dei bambini.