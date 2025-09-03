La Forza di una donna, nuova programmazione da metà settembre: perchè Mediaset l’ha ridotta

Annunciata una sostanziosa riduzione per la soap turca che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. I perché della decisione di Mediaset.

Corposo taglio in vista per La forza di una donna. La dizi turca con Bahar e Sarp subirà una drastica riduzione dopo la metà di settembre. La soap che in lingua originale si intitola Kadin occupa attualmente la fascia pomeridiana dalle 15:40 alle 16:45, da lunedì a venerdì.

A partire da lunedì 22 settembre la durata de La forza di una donna si accorcerà sensibilmente, con un taglio che porterà a 15-20 minuti la durata complessiva dei singoli episodi. Una netta sforbiciata per la soap che ha appassionato il pubblico di Mediaset nei pomeriggi estivi, dove ha fatto registrare anche punte di share del 24,71%.

Nuova programmazione per La forza di una donna, perché Mediaset ha ridotto la durata della soap

L’azienda di Cologno Monzese ha deciso di tagliare la durata degli episodi inediti de La forza di una donna, che da lunedì 22 settembre andrà in onda in un formato ridotto di 15-20 minuti, sensibilmente più breve dell’ora abbondante prevista dal nuovo orario entrato in vigore a inizio mese per fare da traino a Dentro la notizia, il nuovo talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Proprio a partire dal 22 settembre torneranno in onda gli appuntamenti quotidiani con Uomini e donne e con la striscia quotidiana di Amici 25. In un primo momento il debutto stagionale del talent show era stato fissato a domenica 28 settembre, con il pomeridiano in previsione per lunedì 29. L’azienda però ha deciso di modificare la programmazione.

Mediaset ha scelto infatti di anticipare di una settimana l’esordio della nuova edizione di Amici per non lasciare libero campo a Domenica In di Mara Venier. L’anticipo di Amici 25 ha portato dunque al “taglio” de La forza di una donna che così accorcerà significativamente gli episodi inediti, destinati a non durare più di 15-20 minuti.

Il dating show Uomini e donne andrà invece a occupare lo slot giornaliero compreso tra le 14:45 e le 16:05. Dopo La forza di una donna in formato ridotto continuerà ad andare in onda il nuovo talk show condotto da Gianluigi Nuzzi: Dentro la notizia, il programma che ha sostituito Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.

La forza di una donna raddoppia al sabato pomeriggio

L’azienda di Cologno Monzese continua comunque a puntare sulla dizi con Bahar come protagonista. Se La forza di una donna si dimezza dal lunedì al venerdì, in compenso raddoppia di sabato pomeriggio. Da sabato 13 settembre verranno trasmesse delle puntate speciali della soap turca per trainare al meglio il debutto di Verissimo.

Il talk show del fine settimana condotto da Silvia Toffanin partirà nel weekend del 13-14 settembre. A fare da traino ci saranno proprio puntate speciali da due ore de La forza di una donna. La seconda stagione della dizi ambientata a Istanbul si presenta ricca di sorprese e colpi di scena. Bahar infatti finirà per ritrovarsi faccia a faccia con Sarp, il marito che la donna credeva morto.

Sarp spiegherà di aver cambiato completamente vita dopo l’incidente nel quale tutti erano convinti che avesse perso la vita. L’uomo rivelerà di essersi sposato con una donna molto ricca e di aver messo al mondo altri due figli con lei. La rivelazione, inutile dirlo, lascerà a bocca aperta la protagonista della soap.