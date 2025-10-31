La forza di una donna: lutto per Yeliz, Ceyda distrutta dai sensi di colpa. Le anticipazioni

Forte commozione e tutti in lutto per Yeliz nei prossimi appuntamenti con La forza di una donna. Sarà il momento del dolore e della rabbia per una morte assurda. A soffrire profondamente sarà Ceyda, letteralmente tormentata dal senso di colpa. Anche Enver, Hatice e Arif prenderanno parte al funerale, unendosi al dolore per la perdita.

Ma ci sarà spazio anche per le vicende che vedono coinvolti Bahar e Sarp. I due cercheranno di ostentare calma e tranquillità davanti ai bambini. Ma nella casa di montagna dove si stanno nascondendo la tensione si taglierà a fette. Tanto più che presto è destinato ad aggiungersi qualcuno che non faciliterà le cose con la sua presenza.

La forza di una donna, anticipazioni: Ceyda devastata dai sensi di colpa per la morte di Yeliz

Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 8 novembre rivelano che la tragica morte di Yeliz continuerà a far soffrire Ceyda. La donna, straziata dai sensi di colpa, continuerà a vedere e sentire ovunque la sua amica. La cantante non farà altro che pensare alla sua scomparsa.

A consolarla nel frattempo ci sarà Hatice, pronta a partecipare al funerale insieme a Enver e Arif, che non mancheranno di esternare la loro commozione durante la cerimonia per dare l’ultimo saluto alla fidata amica di Bahar e Ceyda, uccisa da un colpo di arma da fuoco partito accidentalmente durante l’irruzione degli uomini di Nezir.

Mentre Ceyda soffre per la scomparsa di Yeliz, Bahar e Sarp fingeranno di andare d’amore e d’accordo davanti ai figli Nisan e Doruk. Ma il clima nella casa di montagna dove hanno trovato rifugio rimarrà comunque molto teso. A un certo punto Bahar si accorgerà che il caricabatteria non funziona. Perciò uscirà per procurarsene uno nuovo.

Nel frattempo alla casa di montagna si presenterà anche Piril, che ha ignorato i consigli di Suat e di Munir. La donna infatti teme che Sarp possa riavvicinarsi a Bahar. L’uomo si mostrerà piuttosto seccato per l’arrivo della seconda moglie. Lei però gli spiegherà di essere in pericolo a causa di Nezir, sempre sulle tracce di Sarp.

I piccoli Nisan e Doruk potranno così fare la conoscenza dei loro fratellastri. Emre riceverà la visita di sua cugina Idil, determinata a riprendersi il posto di lavoro al bancone del bar. Il barista però dovrà darle una delusione comunicandole di aver ormai affidato a Bahar quel ruolo. Preoccupato per l’assenza della protagonista, Emre cercherà di capirne di più.

Così raggiungerà Tarlabasi per chiedere a Ceyda notizie su Bahar. La donna, ancora devastata dalla morte di Yeliz, non riuscirà ad articolare le parole. Ancora troppo fresca la sua ferita. Emre però conoscerà Arif. rassicurato nel frattempo da Bahar sulla sua salute e su quella dei bimbi. Intanto la convivenza forzata con Piril e Sarp farà salire a mille la tensione tra i protagonisti della dizi.