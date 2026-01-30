La Forza di una donna, l'”ospite” inaspettato: chi entra nella serie, le anticipazioni

Da mercoledì 28 gennaio La forza di una donna è ufficialmente entrata nella terza e ultima stagione. La fortunata soap turca continua ad andare in onda nel pomeriggio di Canale 5, oltre a essere disponibile sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. La seconda stagione si è conclusa con Sirin che chiede ospitalità a Bahar.

La sorellastra della protagonista infatti è andata via di casa dopo i dissapori con Enver. Ma Bahar non ha voluto saperne di ospitarla. Così la riccia “dark lady” è andata a bussare alla porta di Emre recitando con lui la parte della donna abusata dal cognato Sarp e abbandonata in mezzo alla strada dalla famiglia.

Sirin è riuscita così a convincere il titolare della caffetteria ad accoglierla in casa. Bahar però ha smascherato il suo inganno e Emre, una volta realizzato di essere stato imbrogliato dalla ragazza, ha deciso di darle il benservito. Nel corso dei prossimi episodi gli spettatori assisteranno all’entrata in scena di un “ospite” davvero inatteso.

La forza di una donna, anticipazioni: entra in scena un “ospite” inaspettato

Le anticipazioni delle prossime puntate de La forza di una donna in onda su Canale 5 annunciano un inatteso crossover destinato a segnare gli episodi della terza e conclusiva stagione della dizi che in originale suona come Kadin. Il pubblico assisterà infatti a un incontro speciale tra Bahar e Alì Vefa, protagonista de Il Dottor Alì.

Il Dottor Alì, remake turco della serie sudcoreana Good Doctor, è stato trasmesso in Italia su Real Time dal 2 settembre 2023 al 16 novembre 2024. Alì Vefa prenderà parte al 72esimo episodio de La forza di una donna (l’ottavo episodio della terza stagione). La stagione numero tre si è aperta con il grave incidente d’auto che ha visto coinvolti Bahar, Hatice, Sarp e Arif.

Ad avere la peggio sono stati i primi tre, portati in ospedale in stato di incoscienza, mentre Arif ne è uscito praticamente illeso. Nella puntata che vedrà apparire Alì Vefa, Bahar e Enver si precipiteranno in ospedale dopo che il piccolo Doruk, colpito da una febbre molto forte, comincerà ad avere allucinazioni preoccupanti.

Proprio tra i corridoi dell’ospedale la protagonista de La forza di una donna incrocerà Alì, intervenuto per capire le condizioni del bimbo. La presenza di Alì non ha nulla di casuale. La terza stagione de La forza di una donna è stata trasmessa da Fox in Turchia dal 1° ottobre 2019 al 4 febbraio 2020.

In quello stesso periodo il canale mandava in onda anche la prima stagione de Il Dottor Alì (Mucize Doktor, titolo originale), cominciata il 12 settembre 2019. Il crossover non avrà dirette ricadute sulle principali storyline de La forza di una donna.

Le trame della dizi proseguiranno tra sorprese, colpi di scena e nuovi personaggi destinati a entrare in gioco complicando sempre più la già difficile vita di Bahar. Una curiosità: la stessa sequenza è stata inclusa – in forma più estesa – anche nell’undicesimo episodio de Il Dottor Alì. Ma in Italia non è mai andata in onda su Real Time.