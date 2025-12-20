La Forza di una Donna, lo spoiler dopo Natale: Bahar con le spalle al muro, il gesto contro di lei la sconvolge

Sempre molto seguita La forza di una donna anche nella versione “raddoppiata” dei due appuntamenti pomeridiani nel daytime pomeridiano di Canale 5 dove la dizi con Bahar e Sarp viaggia regolarmente intorno al 24% di share (nell’episodio mandato in onda verso le due di pomeriggio) e al 16-17% nello slot delle 16:05-16:25.

Cosa succederà nella soap ambientata a Istanbul nel corso della settimana clou del periodo natalizio? Nelle puntate dopo Natale Bahar dovrà fare i conti con un gesto inatteso che la porterà a sentirsi con le spalle al muro. Ecco cosa dicono le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 22 fino a sabato 27 dicembre.

La forza di una donna, anticipazioni: un gesto sconvolgente spiazza Bahar

Suat e Piril dovranno attendere l’esito dell’incontro tra Munir e Azmi per sapere cosa li attende. Nel frattempo Sirin sarà pronta a lamentarsi con Suat per la presenza di Sarp in casa. Per Bahar si prospetta il ritorno al lavoro nel bar di Emre. Insieme a Ceyda la protagonista tornerà nel suo vecchio appartamento per recuperare qualche effetto personale dei bambini.

Il pensiero che lì abbia trovato la morte la sua amica Yeliz però la turberà profondamente. Hatice avrà paura che Emre e Idil, una volta giunti a Yalova, possano venire a sapere del figlio di Ceyda. Una vicina di sua madre in effetti parlerà ai due cugini del piccolo Arda. Nezir si dirà disposto a lasciare in pace Sarp, Bahar e i loro figli.

Il boss però porrà una condizione a Sarp: la rinuncia a tutti i privilegi economici legati al nome Alp. Ceyda faticherà ad accettare il fatto che Bahar abbia riaccolto Sarp, che lei ritiene responsabile dell’uccisione di Yeliz e dell’arresto di Arif (prossimo al rilascio insieme a Yusuf). Azmi, su incarico del suo capo, andrà a casa di Enver e Hatice per consegnare un pacco indirizzato a Bahar.

Ad aprirgli ci sarà Sirin, che proverà ad aprire il pacco destinato alla sorellastra. Arif, tornato finalmente a piede libero, andrà a prendere Nisan e Doruk a scuola. Ma si imbatterà in Sarp, che avrà avuto la sua stessa idea. Tra i due saranno scintille. L’identità di Alp verrà eliminata e Sarp non potrà più vivere con Piril e i gemelli (anche se potrà continuare a vederli).

Felice per la sua scarcerazione, Ceyda inviterà Arif a cena. Tuttavia durante la serata la cantante si sfogherà a lungo rivelando qualcosa che non avrebbe dovuto dire all’amico. Bahar riceverà infine il pacco inviatole da Nezir. Forte il timore per la protagonista che all’interno ci sia l’abito da sposa che il malvivente aveva comprato per lei quando aveva deciso di prenderla in moglie per punire Sarp e vendicarsi della morte del figlio.