La Forza di una Donna, il finale è drammatico: Bahar cade nella disperazione

Finale ad alto tasso di drammaticità per La forza di una donna e la sua assoluta protagonista. Per Bahar si annunciano momenti di estrema disperazione. In attesa del gran finale, in onda tra alcuni mesi su Canale 5, Mediaset ha deciso di puntare anche per il sabato pomeriggio sulla soap che nell’originale turco fa Kadin.

A partire dal 13 settembre l’appuntamento con La forza della donna verrà trasmesso anche nel weekend del sabato con puntate speciali della durata di due ore. La messa in onda della dizi ambientata a Istanbul è prevista nello slot orario che va dalle 14:30 alle 16:30, in mezzo a Beautiful e Verissimo. Traino importante dunque per la trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Gran finale con dramma per Bahar e La forza di una donna

Epilogo drammatico per la soap turca con protagonista Bahar. Per lei arriverà il momento più straziante, quando sarà costretta a dire addio per sempre a Sarp, il padre dei suoi figli, i piccoli Doruk e Nisan. A minare la ritrovata felicità di Bahar e Sarp sarà, una volta ancora, la sorellastra Sirin. Il marito di Bahar finirà in ospedale a causa di un incidente stradale.

Per salvarlo dalla morte si renderà necessario un delicato intervento chirurgico. I suoi cari, a partire da Bahar, vivranno momenti di grande apprensione. Sarp supererà la fase critica post-operatoria e comincerà a manifestare segni di miglioramento. Al suo fianco in ospedale ci sarà Bahar, pronta a vegliare e ad accertarsi delle sue condizioni di salute.

Questa tragica prova del destino finirà per unire ancora di più i due che, ormai archiviato il periodo più brutto della loro esistenza, decideranno di provare a rimettere insieme i fili delle loro vite. Sia Bahar che Sarp cercheranno di lasciarsi alle spalle il passato per tornare a vivere la loro storia d’amore, così bruscamente interrotta da una serie di menzogne.

Il lieto fine però sarà funestato dalla presenza di Sirin e dalla sua perfidia. Rosa dalla gelosia per il ritorno di fiamma tra la sorellastra e Sarp, la donna deciderà di giocare sporco approfittando del ricovero ospedaliero di Sarp. Riuscirà così a introdursi nella sua stanza e a manipolare la flebo che lo tiene in vita. Per il marito di Bahar non ci sarà nulla da fare.

Nel giro di poco tempo le condizioni di salute di Sarp peggioreranno in maniera irrimediabile, al punto da causare la morte immediata dell’uomo. La manomissione della flebo si rivelerà fatale per lui. E sarà proprio Bahar a ritrovare il corpo ormai privo di vita del grande amore della sua vita e padre dei suoi figli. Una scena a dir poco straziante per la protagonista al femminile de La forza di una donna, costretta dalla malvagità di Sirin a dire addio per sempre a Sarp.