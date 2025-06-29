La Forza di una donna, Enver trova il diario segreto di Sirin e leggerà un segreto sconvolgente

Le anticipazioni de La forza di una donna parlano chiaro: Enver troverà il diario segreto di Sirin e dalla lettura verrà a conoscenza di una realtà sconvolgente. Prima di vedere cosa succederà nei prossimi episodi della soap ricapitoliamo cosa è successo in precedenza. Bahar ha letto i messaggi sul telefono di Sarp deducendone che amava un’altra donna.

Il marito in realtà non l’ha mai tradita. Era Sirin a scriversi dal suo telefono pensieri d’amore per crearsi una realtà tutta di fantasia. Sirin si è costruita da sé una storia inventata di sana pianta con Sarp. Anche parlando con Hatice ha spiegato che il marito di sua sorella si era invaghito di lei e la molestava. La donna ha creduto al racconto della figlia, ma senza farne cenno a Enver.

Intanto Bahar, disperata per aver perso la fiducia che riponeva nel marito, si è convinta di aver avuto una rivale in amore. Ma non può immaginare che si trattava di una pura invenzione della sorellastra, letteralmente ossessionata da Sarp.

La forza di una donna, le anticipazioni: Enver scopre cosa è scritto nel diario segreto di Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna Enver si accorgerà della pericolosità della figlia Sirin e la affronterà a muso duro. Tutto avrà origine dal ritrovamento casuale del diario segreto della ragazza, nella sua stanza. Enver lo raccoglierà e uscirà per leggere con tutta calma quelle pagine. Così facendo si accorgerà però dell’ossessione della figlia per Sarp.

A quel punto Enver non potrà fare come se nulla fosse. Si precipiterà a casa per affrontare la figlia. In quel momento però Sirin non ci sarà. Così il marito di Hatice aspetterà che faccia ritorno a casa. L’uomo dovrà trattenersi al rientro della figlia: Sirin infatti si presenterà in compagnia dell’amico che ha spacciato come il suo nuovo fidanzato. A metà cena, con i nervi a fior di pelle, Enver si alzerà da tavola.

Sirin lo raggiungerà per rimproverargli quel gesto di grande maleducazione. Enver non riuscirà più a trattenere la sua ira e prenderà a schiaffi la figlia dicendole che più tardi dovranno parlare. Da soli, senza la presenza di sua madre. Una volta uscito l’amico di Sirin, Enver uscirà con la figlia per parlare di quanto scritto nel suo diario. Il padre la metterà alle strette accusandola in maniera sempre meno velata di aver ucciso Sarp.

Sirin a quel punto scoppierà a piangere e capirà che il padre ha letto il suo diario. Enver le dirà che se non temesse di rovinare sua madre rivelandole quella che ha fatto la denuncerebbe e la caccerebbe di casa. L’uomo le spiegherà che con lei avrebbe dovuto essere più duro, senza lasciarsi convincere da Hatice, sempre troppo protettiva nei suoi confronti.

Le chiederà così se sua madre fosse al corrente della sua ossessione per Sarp così come del fatto che lo pedinava. Sempre più con le spalle al muro, Serin mentirà ancora dicendo che il marito di sua sorella poi si era innamorato di lei. Le lacrime però non impietosiranno per nulla Enver che se ne andrà via lasciando da sola la figlia.