La Forza di una donna, cambio programmazione dal 1 settembre: cosa succede

Cambio di programmazione in vista per La forza di una donna. La soap con Bahar, Sarp e Arif subirà delle variazioni d’orario nel palinsesto. Questo a partire dalla prossima settimana, da lunedì 1° settembre per l’esattezza. Il tutto al termine di un’estate durante la quale la dizi che in originale fa Kadin ha riscosso un grande successo.

Il pubblico di Canale 5 ha premiato La forza di una donna con una media Auditel che si aggira intorno a 1,7 milioni di spettatori giornalieri e uno share capace di raggiungere anche punte del 22%. Numeri importanti che hanno permesso a Mediaset di prevalere nella gara degli ascolti del pomeriggio. Superata nettamente la concorrenza del talk show di Rai 1 Estate in diretta.

Dal 1° settembre cambia la programmazione de La forza di una donna

A partire da lunedì 1° settembre sono previste importanti modifiche legate all’orario e alla durata complessive delle puntate de La forza di una donna. La dizi turca è stata confermata nel daytime pomeridiano di Canale 5. Ma con alcune significative variazioni a causa del debutto del nuovo show Dentro la notizia.

Il palinsesto di Canale 5 subirà infatti delle variazioni con l’esordio del nuovo talk show di approfondimento sui fatti di cronaca, attualità e costume condotto da Gianluigi Nuzzi, destinato a prendere il posto di Pomeriggio 5. Per fare spazio al nuovo programma ci saranno cambiamenti per La forza di una donna, andata in onda per un’ora e mezza nel periodo estivo.

Con il 1° settembre cambia la durata complessiva delle puntate della soap con Özge Özpirinççi. La dizi verrà trasmessa soltanto per un’ora al giorno prima di lasciare spazio a Dentro la notizia la cui collocazione nel palinsesto di Canale 5 al momento è prevista dalle 16:45 alle 18:40 circa. La forza di una donna sarà dunque costretta ad anticipare e a ridurre la durata degli episodi.

L’appuntamento con la dizi turca dal 1° settembre è fissato dalle 15:45 alle 16:45 circa. La forza di una donna torna dunque a puntate della durata di un’ora. Non solo: la dizi ritorna anche nello slot orario con cui aveva esordito dopo l’inizio di Forbidden Fruit. Si tratta di una scelta strategica da parte di Mediaset.

Con la nuova collocazione della soap l’azienda di Cologno Monzese intende garantire un traino a Dentro la notizia. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi è attesa da un compito non facile: lanciare il guanto di sfida a La vita in diretta di Alberto Matano, che tornerà in onda lunedì 8 settembre dalle 17:05 circa.

In attesa del cambio di programmazione, La forza di una donna continua a riservare colpi di scena agli spettatori. Sirin ha deciso di portare i genitori al cimitero per mostrare loro le tombe di Bahar e dei bambini e tentare così di convincerli della loro morte. Enver però, convinto che Sirin gli nasconda qualcosa, ha minacciato la figlia di rivelare alla polizia che Sarp è ancora vivo se lei non organizzerà un incontro con il marito creduto morto di sua sorella.