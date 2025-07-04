La forza di una donna, cambio palinsesto: la decisione Mediaset

Mediaset ha deciso un cambio di palinsesto per La forza di una donna, la nuova soap turca di Canale 5 che fin dalla prima puntata in programmazione ha fatto registrare risultati decisamente positivi nella gara dell’Auditel. Gli ascolti della dizi con Özge Özpirinççi nei panni di Bahar hanno conquistato 1,8 milioni di spettatori di media e uno share tra il 19 e il 21% (con picchi del 23%).

Il filone delle serie turche si conferma dunque particolarmente fortunato per Mediaset, che negli ultimi mesi ha messo in campo prodotti capaci di fare breccia nel cuore del pubblico come Endless Love, Tradimento, The Family, La notte nel cuore. Come detto i vertici di Cologno Monzese hanno stabilito che per La forza di una donna ci sarà un cambio di palinsesto. Ecco i motivi della decisione di Mediaset.

Cambio di palinsesto per La forza di una donna, le ragioni della scelta di Mediaset

L’appuntamento con La forza di una donna dal 7 all’11 luglio subirà delle variazioni a causa della decisione di Mediaset di prolungare di una settimana l’appuntamento con Pomeriggio Cinque News, lo spin-off estivo di Pomeriggio Cinque condotto dalla giornalista Alessandra Viero. Le puntate della soap dureranno un’ora in più così da fare da traino al talk show.

Fino all’11 luglio La forza di una donna allungherà ulteriormente per via della scelta dei vertici dell’azienda di prolungare di una settimana (fino all’11 luglio) Pomeriggio Cinque News, con conseguente slittamento al 14 luglio dei film sentimentali. La dizi si allungherà così di un’ora nel daytime del pomeriggio.

Le nuove puntate de La forza di una donna verranno trasmesse dalle 15 alle 17 circa. In sostanza all’episodio che va in onda attualmente tra le 15 e le 16 circa, Mediaset aggiungerà subito dopo un secondo episodio di circa un’ora, indicativamente fino alle 17, così da garantire ascolti positivi a Pomeriggio Cinque News nella sfida con l’edizione estiva de La Vita in diretta.

Dopo il prolungamento di un’ora per gli appassionati della soap con Bahar e Hatice, alle 17 la linea passerà dunque al talk show condotto da Alessandra Viero che in queste settimane ha faticato a decollare negli ascolti senza riuscire ad andare oltre lo share del 12-14% e una media di circa un milione di spettatori.

La forza di una donna, anticipazioni dei prossimi episodi

Le anticipazioni turche dei prossimi episodi de La forza di una donna rivelano che Bahar accuserà l’ennesimo malore improvviso. La donna perderà i sensi rendendo necessario il trasporto d’urgenza in ospedale. Ma il peggio dovrà ancora venire. Infatti durante il tragitto in auto con Arif, Sarp e Hatice avrà luogo un terribile incidente stradale.

Ad avere la peggio nel violento impatto sarà Hatice. Fin da subito le condizioni della donna appariranno disperate. La madre di Bahar subirà un intervento d’urgenza. Poche ore dopo l’operazione, tuttavia, la sua vita verrà stroncata da un arresto cardiaco. I medici non potranno fare nulla per lei se non constatarne la morte.