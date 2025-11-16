La forza di una donna: Bahar scopre la verità sulla morte di Yeliz, Enver mente sul suo lavoro. Le anticipazioni

Continua nel daytime pomeridiano la corsa de La forza di una donna nella gara Auditel. Anche nella giornata di giovedì 13 novembre la dizi di Canale 5 ha superato di diverse lunghezze il diretto competitor su Rai 1: Il Paradiso delle Signore si è dovuto accontentare di 1.367.000 spettatori e del 16.8% di share.

Numeri ancora distanti da quelli fatti registrare dalla soap con Bahar e Sarp, capace di radunare 1.892.000 spettatori e conquistare uno share del 23,4%. Mentre il pubblico continua ad appassionarsi alle trame de La forza di una donna, ecco cosa succederà nelle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 novembre dalle 16.00 e sabato 22 novembre dalle 14.40.

La forza di una donna, anticipazioni: Bahar viene a sapere della scomparsa di Yeliz, Enver dice una bugia sul suo lavoro

Le anticipazioni delle puntate della prossima settimana de La forza di una donna rivelano che Bahar sarà pronta, per il bene dei piccoli Nisan e Doruk, a mantenere un rapporto cordiale con Sarp e Piril. Durante un incontro la protagonista si accorgerà però che Doruk per sbaglio ha preso il caricabatterie di Piril.

Emre invece non nasconderà il suo orgoglio per l’ottimo lavoro svolto da Ceyda e Hatice nel locale. Tuttavia le tensioni con Idil non sembrano destinate ad attenuarsi. Enver, deciso a rendersi utile, troverà un lavoro presso un anziano fruttivendolo. Sirin invece farà fatica a sopportare il peso della quotidianità nel negozio di tessuti di Dundar.

Rimasta senza un tetto, Idil chiederà al cugino di ospitarla. Emre accetterà a malincuore, ma per una notte soltanto. La soluzione arriverà grazie alla decisione di Enver e Hatice di affittare una stanza della loro abitazione. Insieme i due decideranno di accogliere proprio Idil, risolvendo così in un colpo solo due problemi.

Nel parlare con Bahar, inavvertitamente Emre farà riferimento alla morte di Yeliz. Sarà un durissimo colpo per la protagonista, all’oscuro della scomparsa dell’amica. A Yeliz infatti è stato fatale un colpo partito accidentalmente da uno degli uomini di Nezir. Bahar allora cercherà conforto in Arif prima di affrontare a viso aperto Sarp per accusarlo di aver distrutto la loro famiglia e di essere responsabile della fine di Yeliz.

Successivamente Sarp racconterà ai figli che Yeliz è morta nel tentativo di proteggere Ceyda nel corso di un’aggressione. Malgrado le preoccupazioni di Sarp Bahar si recherà poi al cimitero con Arif per dare un ultimo saluto alla sua migliore amica. Nuove tensioni al bar di Emre quando Sirin e Idil si incroceranno.

Enver invece inizierà a lavorare al mercato. Ma mentirà a sua moglie Hatice dicendo di essere impiegato in uno studio medico. Idil infine verrà definitivamente a stare da Enver e Hatice portando non poco scompiglio nella loro vita familiare.