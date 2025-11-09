La forza di una donna: Azmi costretto a uccidere il fratello, Bahar scopre chi ha rapito i suoi figli. Le anticipazioni

Tremenda prova per Azmi nelle prossime puntate della soap. Il braccio destro di Nezir sarà chiamato a eliminare Munir. Bahar intanto scoprirà chi ha rapito i suoi bambini.

È sempre successo per La forza di una donna nel daytime pomeridiano. La dizi turca in onda dall’estate 2025 si è imposta ancora una volta su Il Paradiso delle Signore nella giornata di giovedì 6 novembre. La soap con Bahar e Sarp ha conquistato 1.945.000 spettatori facendo registrare il 23.5% di share mentre il period drama di Rai 1 è rimasto fermo a 1.447.000 spettatori, pari a uno share del 17.5%.

La forza di una donna continua insomma la sua corsa vincente nella gara degli ascolti. Nelle prossime puntate il pubblico di quella che nell’originale turco si intitola Kadin assisterà a momenti particolarmente drammatici. Azmi dovrà fare i conti una prova tremenda: l’uccisione del fratello. Bahar invece scoprirà chi è il rapitore dei suoi bambini.

La forza di una donna, anticipazioni: prova tremenda per Azmi, Bahar scopre chi ha rapito Nisan e Doruk

Momenti ad alta tensione nei prossimi appuntamenti con La forza di una donna. La nuova soap turca di Canale 5 andrà in onda con le puntate inedite alle 16:00 da lunedì 10 a venerdì 14 novembre, mentre sabato 15 novembre anticiperà alle 14:40. Tremende vendette e confronti al cardiopalma si prenderanno la scena nei prossimi episodi.

Dopo il misero fallimento del piano per rapire Bahar e i bambini, costato la vita a Yeliz, uccisa accidentalmente durante l’irruzione del commando, Nezir è andato su tutte le furie. Si era raccomandato che nessuno si facesse male. Incollerito per la morte dell’amica di Bahar, ha voluto infliggere una terribile punizione ai suoi uomini.

Così il boss ha giustiziato personalmente, uno per uno, dopo averli fatti bendare e mettere in riga, tutti gli uomini coinvolti nell’agguato finito male. L’unico a essere risparmiato è stato il suo fedele braccio destro: Azmi, il fratello di Munir. Nezir però non si fermerà lì. Per Azmi avrà in serbo una vendetta ancor più sottile e crudele.

Lo sottoporrà infatti a una prova terribile: per aver salva la vita dovrà uccidere suo fratello Munir, proprio davanti ai suoi occhi. Nel frattempo Piril rivelerà a Sarp che è stato proprio Munir a metterla al corrente del piano di Nezir per rapire Bahar e i suoi figli. Intanto il piccolo Doruk, felice di stare finalmente vicino a suo padre, deciderà di dormire vicino a Piril.

Di notte il bimbo la sorprenderà mentre è impegnata a parlare in gran segreto con Munir. Proprio in quel momento Bahar, scesa nel frattempo in salotto, avrà un acceso confronto con la nuova moglie di Sarp. Mentre Ceyda, pensando ai sospetti di Kamil su Yeliz, penserà a vendicarsi, Sarp, Nisan e Doruk rischieranno grosso a causa di un incidente stradale provocato da due giovani spericolati.

Bahar vorrebbe parlare con Yeliz, ancora all’oscuro del fatto che la sua migliore amica ha perso la vita. In seguito la protagonista de La forza di una donna riconoscerà la voce di Munir identificando in lui il misterioso rapitore dei suoi bambini. Sarp cercherà di capire come stiano le cose in mezzo a tutti i segreti che lo circondano, molti dei quali ancora gli sono ignoti.