La Forza di una donna, anticipazioni: Sirin provoca la morte di Sarp. Flebo manomessa

La terza stagione de La forza di una donna sarà funestata da una tragedia: la morte di Sarp. Dietro la tragica scomparso del marito di Bahar ci sarà la mano della perfida Sirin, divorata dalla gelosia per la ritrovata serenità della sorellastra. La giovane arriverà a manomettere una flebo causando la morte di Sarp.

L’uomo infatti finirà in ospedale dopo un incidente che vedrà coinvolti lui, Bahar, Arif e Hatice. Sirin approfitterà della circostanza per eliminare Sarp dopo essersi introdotta nella sua stanza. A Bahar non rimarrà altro che la disperazione davanti al corpo senza vita del marito a lungo creduto morto e poi ritrovato.

La forza di una donna, spoiler: Sirin manomette la flebo e porta Sarp alla morte

Nelle scorsa puntate Arif e Sarp hanno avuto un duro faccia a faccia. Arif non ha nascosto la sua rabbia per il ritorno di Sarp. Sorpreso a bussare alla porta di Enver, Sarp si è visto cacciare in malo modo da Arif – che gli ha fatto credere che i due coniugi non fossero in casa. Poco dopo Sarp ha ricordato però di aver incontrato Arif il giorno in cui era andato in ospedale a visitare Sarp.

Era stato proprio Enver ad accogliere Sarp a casa sua all’insaputa di tutti dopo averlo visto collassare a terra, sfinito per la lunga attesa. Sarp era andato a casa di Enver dopo aver saputo che Bahar e i bambini erano ancora in vita. L’uomo aveva capito che il bimbo che lo aveva chiamato «papà» nel parcheggio dell’ospedale era suo figlio Doruk.

Così Sarp si era messo a scavare sulle tombe di Bahar, Nisan e Doruk scoprendo che al loro interno si trovava invece il cadavere di sua madre Julide. Nei prossimi appuntamenti de La forza di una donna Bahar si sentirà male dopo il trapianto del midollo donato da Sirin. Troppo lo stress accumulato. Così Bahar perderà i sensi.

Sarp e Arif accantoneranno la loro rivalità e uniranno le forze per portare Bahar in ospedale. Anche Hatice deciderà di accompagnarli. Ma lungo il tragitto l’auto guidata da Arif verrà travolta da un tir. Ad avere la peggio saranno Hatice (che alla fine perderà la vita) e Sarp, mentre Bahar e Arif ripoteranno soltanto lievi ferite.

Sarp sopravvivrà all’incidente ma le sue condizioni renderanno necessaria un’operazione, superata la quale l’uomo comincerà a dare segni di ripresa. Questa tragica circostanza porterà Bahar e Sarp a rendersi conto di non aver mai cessato di amarsi. La ritrovata felicità dei due scatenerà però la gelosia di Sirin.

La sorellastra di Bahar si intrufolerà nella stanza ospedaliera di Sarp e manometterà la flebo. Così le condizioni di Sarp si aggraveranno fino al tragico esito finale. Bahar così dovrà dire addio per sempre all’amato marito che aveva appena ritrovato dopo tanta sofferenza.